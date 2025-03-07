Μια νεαρή μητέρα από την Αλαμπάμα των ΗΠΑ, γέννησε ένα μωρό, με μέγεθος διπλάσιο από ένα νεογέννητο.

Η μικρούλα Πάρις Χάλο (Paris Halo) γεννήθηκε με καισαρική και όταν οι γιατροί την αντίκρυσαν αναφώνησαν «ω θεέ μου!».

Το νεογέννητο ζύγιζε 6 κιλά και 113 γραμμάρια, προκαλώντας ενθουσιασμό αλλά και ταραχή στη μητέρα.

Η μικρούλα Πάρις Χάλο στο μαιευτήριο, με ρούχα για μωρό 6 μηνών

«Όταν τους άκουσα να αναφωνούν φρίκαρα γιατί δεν ήξερα τι συμβαίνει. Όταν όμως είδα το μωρό μου, δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου» δήλωσε στα αμερικανικά μέσα η 31χρονη Πάμελα Μαν.

Alabama mother shocked after giving birth to enormous baby girl: ‘Started freaking out’ https://t.co/X8RF92u6qv pic.twitter.com/OJ9vr8NO1L — New York Post (@nypost) March 7, 2025

Σύμφωνα με στοιχεία του Stanford Children’s Health, το μέσο βάρος γέννησης για ένα τελειόμηνο μωρό είναι 3.175.

Το νεογέννητο κοριτσάκι είναι υγιέστατο, αν και φοράει ρούχα φτιαγμένα για ένα μωρό 6 μηνών.

H Πάρις Χάλο γεννήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Grand View της Αλαμπάμα την Τρίτη.

Μάλιστα, η μικρούλα Παρις έχει γίνει διάσημη στο μαιευτήριο που παραμένει με την μητερά της και οι νοσηλεύτριες περνούν ακόμα και χωρίς λόγο, για να την δουν.

Σύμφωνα με τα παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες, το βαρύτερο μωρό που έχει καταγραφεί, με βάρος 22 κιλά, γεννήθηκε στην Ιταλία το 1955.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.