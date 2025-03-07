Η Κάιλι Μινόγκ (Kylie Minogue) έχει κατακτήσει τις καρδιές εκατομμυρίων θαυμαστών σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ίσως να αποτελεί έκπληξη για πολλούς το γεγονός ότι ένας από τους πιο πιστούς θαυμαστές της είναι ο βασιλιάς Κάρολος.

Η πριγκίπισσα της ποπ, μαζί με τον Μπομπ Μάρλεϊ (Bob Marley) και την Γκρέις Τζόουνς (Grace Jones) είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που αγαπά, όπως είπε στη ραδιοφωνική εκπομπή «The King’s Music Room», η οποία ηχογραφήθηκε στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ στο πλαίσιο των εορτασμών για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας.

Στην εκπομπή, η οποία ήταν σε συνεργασία με την Apple Music, ο βασιλιάς Κάρολος μοιράστηκε τη «λίστα με τα τραγούδια που του φέρνουν χαρά», η οποία περιλαμβάνει μια γκάμα από ντίσκο, ρέγκε και άφρομπιτ. Ο ίδιος ανέφερε ότι απολαμβάνει να ακούει νεότερους καλλιτέχνες όπως τον Davido και τη Raye, ενώ παράλληλα εκτιμά τους «κρούνερ της δεκαετίας του ΄30». Επίσης, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη γνωριμία του με πολλούς σταρ που περιλαμβάνονται στη λίστα, καθώς και για τραγούδια που αποτελούν το σάουντρακ της ζωής του, σύμφωνα με τον Guardian.

«Σε όλη μου τη ζωή, η μουσική σήμαινε πολλά για μένα. Γνωρίζω ότι αυτό ισχύει και για πολλούς άλλους. Έχει αυτή την αξιοσημείωτη ικανότητα να φέρνει χαρούμενες αναμνήσεις από τα βάθη της μνήμης μας, να μας παρηγορεί σε στιγμές λύπης και να μας ταξιδεύει σε μακρινούς τόπους», είπε ο βασιλιάς Κάρολος και συνέχισε: «Αλλά ίσως, πάνω απ’ όλα, μπορεί να ανυψώσει τη διάθεσή μας σε τέτοιο βαθμό, και μάλιστα όταν μας φέρνει μαζί σε γιορτή. Με άλλα λόγια, μας δίνει χαρά».

Στα πλάνα που ήρθαν στο φως, ο Κάρολος, εμφανίζεται καθισμένος να ηχογραφεί στο αντικέ γραφείο του, με μια φωτισμένη vintage πινακίδα «on air» δίπλα του.

«Γι’ αυτό λοιπόν, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας – τραγούδια που μου έχουν φέρει χαρά. Αυτός φάνηκε ένας τόσο ενδιαφέρων και πρωτότυπος τρόπος για να γιορτάσουμε τη φετινή Ημέρα της Κοινοπολιτείας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε», κατέληξε ο Βρετανός μονάρχης.

Πηγή: skai.gr

