Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, πέθανε από καρδιοαναπνευστική κρίση στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών, μόνος σε ιατρικό κρεβάτι σε ιδιωτική κατοικία στην πόλη Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες, όπου ανάρρωνε μετά από νευροχειρουργική επέμβαση για αιμάτωμα στο κεφάλι.

Μετά την νυχτερινή νοσοκόμα, η οποία «είχε λάβει εντολές να μην τον ξυπνήσουν», ήταν η ημερήσια νοσοκόμα που ανακάλυψε το άψυχο κορμί του Μαραντόνα, το πρωί της επόμενης ημέρας.

«Πώς πέθανε ο «Θεός»;

Περισσότερα από τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, οι Αργεντινοί μπορεί να μάθουν την απάντηση, καθώς την ερχόμενη Τρίτη (11/3) αρχίζει η πολύκροτη δίκη επτά επαγγελματιών υγείας για αμέλεια, που ενδεχομένως οδήγησε στον θάνατό του.

Η δίκη στο Σαν Ισίντρο (σ.σ. προάστιο του Μπουένος Άιρες) αναμένεται να διαρκέσει μέχρι τα μέσα Ιουλίου, με τρεις ημέρες ακροάσεων την εβδομάδα, με περίπου 120 μάρτυρες, μεταξύ των οποίων η οικογένεια του, ειδικοί και θεράποντες ιατροί του Μαραντόνα όλα αυτά τα χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι διώκονται για «ανθρωποκτονία από ενδεχόμενη πρόθεση», που χαρακτηρίζεται όταν ένα άτομο διαπράττει αμέλεια γνωρίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο κάποιου.

Αντιμετωπίζουν φυλάκιση από 8 έως 25 χρόνια.

Οι κατηγορούμενοι

Ενώπιον του δικαστηρίου, αναμένεται να εμφανισθούν ο νευροχειρουργός, Λεοπόλδο Λούκε, η ψυχίατρος, Αγκουστίνα Κοσάτσοφ, ο ψυχολόγος, Κάρλος Ντίαζ, η ιατρική συντονίστρια, Νάνσι Φορλίνι, ο νοσηλευτής συντονιστής, Μαριάνο Περόνι, ο κλινικός ιατρός, Πέδρο Πάμπλο Ντι Σπάνια και ο νοσηλευτής, Ρικάρντο Αλμιρόν.

Μια καταδικαστική ιατρική έκθεση στα μέσα του 2021 έδειξε ότι η θεραπεία του Μαραντόνα ήταν «ανεπαρκής, ελλιπής και χωρίς σύνεση», που οδήγησε σε μια «παρατεταμένη περίοδο αγωνίας» που διήρκεσε αρκετές ώρες προτού βρεθεί νεκρός.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, το ιατρικό προσωπικό ήταν «πρωταγωνιστές μιας άνευ προηγουμένου, εντελώς ελλιπούς και ασύνετης νοσηλείας στο σπίτι» και είχε διαπράξει μια «σειρά αυτοσχεδιασμών, διαχειριστικών λαθών και αστοχιών».

Ο δικαστής Ορλάντο Ντίαζ, αποφασίζοντας να παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη, θεώρησε ότι «καθένας από τους κατηγορούμενους, από την θέση που κατείχε συγκεκριμένα, ασκούσε από κοινού έλεγχο των γεγονότων».

Οσον αφορά την νοσοκόμα Νταϊάνα Γκιζέλα Μαντρίντ, θα έχει χωριστή δίκη από την κύρια, που θα διεξαχθεί τον Ιούλιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι από την αρχή της διαδικασίας, υποστηρίζει ότι ακολούθησε πιστά και μόνο τις οδηγίες των θεραπόντων ιατρών.

Οι κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε ευθύνη για το θάνατο του Μαραντόνα και οι περισσότεροι από αυτούς «κρύβονται» πίσω από την ειδικότητα τους ή τμηματικά καθήκοντα.

Όπως η ψυχίατρος Κοσάτσοφ, της οποίας ο δικηγόρος, Βαντίμ Μίσατσουκ είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είναι «πολύ αισιόδοξος για μια αθώωση»: «Η πελάτισσα μου φρόντιζε για την ψυχική υγεία του Μαραντόνα, αλλά πέθανε από καρδιακό επεισόδιο, οπότε σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βρεθεί σε αυτήν την θέση».

Η οικογένεια του Μαραντόνα κάνει λόγο για ηχητικά και γραπτά μηνύματα που διέρρευσαν στην αρχή της έρευνας, σύμφωνα με τα οποία «κατέστη σαφές ότι η ιατρική ομάδα γνώριζε πως εάν ο Ντιέγκο συνέχιζε έτσι, θα πέθαινε», είπε πρόσφατα ο Μάριο Μπρόντρι, δικηγόρος ενός από τους υιούς του Μαραντόνα:

«Αυτό που λένε στα ηχητικά και τα μηνύματα είναι να προσπαθήσουν να βεβαιωθούν ότι οι κόρες του Ντιέγκο δεν τον πάρουν, γιατί εάν το έκαναν, θα έχαναν τα χρήματά τους».

Ο θρύλος είναι ακόμα ζωντανός - Ετοιμάζεται μνημείο

Ο θρύλος του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, υπέφερε από πολλαπλές παθολογίες, όπως προβλήματα στους νεφρούς, ηπατικά προβλήματα, καρδιακή ανεπάρκεια, νευρολογική επιδείνωση και εξάρτηση από το αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα.

Ο θάνατός του βύθισε την Αργεντινή σε απέραντη θλίψη, ενώ ακολούθησαν τριήμερο εθνικό πένθος και σκηνές απαρηγόρητου σεβασμού από δεκάδες χιλιάδες θαυμαστές στον επικήδειο, που έγινε στο προεδρικό μέγαρο.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, ο Μαραντόνα είναι ακόμη... ζωντανός.

Πρόσφατα η σορός του μεταφέρθηκε από ιδιωτικό νεκροταφείο, 35 χλμ. από το Μπουένος Άιρες, σε ένα μαυσωλείο στην καρδιά της πρωτεύουσας της Αργεντινής.

Τα παιδιά του Μαραντόνα και κυρίως οι κόρες του, Ντάλμα και Τζιανίνα, παρουσίασαν στα τέλη του 2024 το μελλοντικό «Memorial M10», που στόχο έχει να φέρει τον πατέρα τους «κοντά στην αγάπη του κόσμου και να εκπληρώσει την ευχή όσων θέλουν να του φέρουν ένα λουλούδι».

Το μνημείο αναμένεται να ανοίξει το 2025, σε μία έκταση 1.000 τ.μ. στην τουριστική περιοχή του Πουέρτο Μαδέρο, με δυνατότητα να φιλοξενήσει ένα εκατομμύριο επισκέπτες ετησίως, και δωρεάν είσοδο για τους Αργεντινούς πολίτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

