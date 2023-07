Ζαπορίζια: Επανασυνδέθηκε με τη μοναδική εφεδρική γραμμή ο πυρηνικός σταθμός

Ο πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια της Ουκρανίας επανασυνδέθηκε με τη μοναδική διαθέσιμη εφεδρική γραμμή ηλεκτρικού ρεύματος τέσσερις μήνες μετά την απώλεια, δήλωσε ο γενικός διευθυντής Ραφαελ Γκρόσι του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο ίδιος συμπλήρωσε, ωστόσο, ότι η κατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας της τοποθεσίας παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη και δεν είναι βιώσιμη λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής σύγκρουσης.

Ukraine’s #Zaporizhzhya nuclear power plant has been reconnected to its only available back-up power line 4 months after it was lost but the site’s power situation remains extremely fragile during the ongoing military conflict DG @rafaelmgrossi said today. https://t.co/fILRvDyFFS pic.twitter.com/dPL4J5dWow