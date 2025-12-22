Μεγάλη αίσθηση προκαλεί στο Μιλάνο η τελευταία επίθεση συμμορίας ανηλίκων σε βάρος ενός δεκαπεντάχρονου: σε κεντρικό δρόμο της ιταλικής συμπρωτεύουσας, τρία ανήλικα και ένας εικοσάχρονος, μέλη συμμορίας, απείλησαν έναν νέο δεκαπέντε ετών και τον ανάγκασαν να γδυθεί και να πάει σε τραπεζικό μηχάνημα ανάληψης χρημάτων, για να τους δώσει εκατό ευρώ.

Όταν διεπίστωσαν ότι η προπληρωμένη κάρτα του έφηβου ήταν άδεια, τον υποχρέωσαν να τηλεφωνήσει στον πατέρα του και να του ζητήσει να του βάλει αμέσως χρήματα στον λογαριασμό. «Αν δεν το κάνεις, θα σκοτώσουμε τον γιό σου», του είπαν. Αντί να υποκύψει στον εκβιασμό, όμως, ο πατέρας του θύματος κράτησε την ψυχραιμία του και κάλεσε τους καραμπινιέρους. Οι οποίοι, μέσα σε λίγα λεπτά, εντόπισαν τον δεκαπεντάχρονο και κατάφεραν να μπλοκάρουν τα τρία ανήλικα (15, 16 και 17 ετών), όπως και έναν εικοσάχρονο. Κρατούσαν, ακόμη, τα ρούχα του εφήβου, το κινητό, τα παπούτσια και το πορτοφόλι του.

Τα μέλη της συμμορίας κατηγορούνται, τώρα, για συμμετοχή σε ληστεία, απόπειρα εκβιασμού, αντίσταση σε όργανα της τάξης και απόπειρα απόσπασης χρημάτων. Ο εικοσάχρονος οδηγήθηκε στην φυλακή, ενώ οι τρεις συλληφθέντες που δεν έχουν ακόμη ενηλικιωθεί, στις φυλακές ανηλίκων της ιταλικής συμπρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

