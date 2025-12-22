Ο Barry Manilow αποκάλυψε ότι έχει καρκίνο του πνεύμονα

Ο 82χρονος Μπάρι Μάνιλου, αγαπημένος τραγουδιστής κυρίως για τις παλαιότερες γενιές των Αμερικάνων, μοιράστηκε την είδηση ότι πάσχει από καρκίνο στον πνεύμονα στο Instagram.

«Όπως πολλοί από εσάς γνωρίζετε, πρόσφατα πέρασα έξι εβδομάδες με βρογχίτιδα, ακολουθούμενες από υποτροπή άλλων πέντε εβδομάδων», έγραψε. «Παρότι είχα ξεπεράσει τη βρογχίτιδα και είχα επιστρέψει στη σκηνή στο Westgate Las Vegas, ο εξαιρετικός γιατρός μου ζήτησε να κάνω μια μαγνητική τομογραφία, απλώς για να βεβαιωθεί ότι όλα είναι εντάξει. Η μαγνητική τομογραφία εντόπισε μια καρκινική εστία στον αριστερό μου πνεύμονα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί».

«Είναι καθαρή τύχη και χάρη σε έναν σπουδαίο γιατρό που εντοπίστηκε τόσο νωρίς», πρόσθεσε.

Ο θρύλος της μουσικής αποκάλυψε ότι «πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της εστίας».

«Οι γιατροί δεν πιστεύουν ότι έχει εξαπλωθεί και κάνω εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί αυτή η διάγνωση», ανέφερε. «Οπότε, αυτό είναι όλο. Καμία χημειοθεραπεία. Καμία ακτινοβολία. Μόνο κοτόσουπα και επαναλήψεις του I Love Lucy».

Ο Manilow ενημέρωσε τους θαυμαστές του ότι η διάγνωση και το χειρουργείο τον υποχρεώνουν να αναβάλει τις εμφανίσεις του Ιανουαρίου στο πλαίσιο της χριστουγεννιάτικης περιοδείας Christmas: A Gift of Love.

«Το μόνο που απαιτείται μετά είναι ένας μήνας ανάρρωσης και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επαναπρογραμματίσουμε τις συναυλίες στα γήπεδα τον Ιανουάριο. Λυπάμαι πολύ που θα χρειαστεί να αλλάξετε τα σχέδιά σας».

«Όπως κι εσείς, ανυπομονούσαμε όλοι για τις εμφανίσεις του Ιανουαρίου και μας στενοχωρεί που πρέπει να μετακινήσουμε τα πάντα. Στο μεταξύ, μετράω τις ημέρες μέχρι να επιστρέψω στο δεύτερο σπίτι μου, το Westgate Las Vegas, για τις συναυλίες του Σαββατοκύριακου του Αγίου Βαλεντίνου, στις 12, 13 και 14 Φεβρουαρίου, καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Κάτι μου λέει ότι εκείνο το Σαββατοκύριακο του Φεβρουαρίου θα είναι ένα μεγάλο πάρτι».

Ο Manilow ανακοίνωσε επίσης τις νέες ημερομηνίες για τις εμφανίσεις του Ιανουαρίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν πλέον τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

