Ο Μπάιντεν υπόσχεται να «συνεχίσει να εργάζεται για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα»- «Είναι η καλύτερη», είπε για την Χάρις

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεσμεύθηκε χθες Δευτέρα πως θα «συνεχίσει να εργάζεται για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», την επομένη της ανακοίνωσής του πως εγκαταλείπει την εκστρατεία του για να επανεκλεγεί στο αξίωμα τον Νοέμβριο — και την παραμονή προγραμματισμένης συνάντησής του με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Θα εργαστώ σε στενή συνεργασία με τους Ισραηλινούς και με τους Παλαιστίνιους για να προσπαθήσω να βρω τρόπο να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα», είπε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης, που αναμεταδόθηκε απευθείας, λίγο πριν από την πρώτη προεκλογική εμφάνιση που ήταν προγραμματισμένο να κάνει η αντιπρόεδρός του Κάμαλα Χάρις, την οποία ανακοίνωσε πως προκρίνει για να γίνει η υποψήφια της παράταξής του για την προεδρία στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, που προκάλεσε πολιτικό σεισμό ανακοινώνοντας προχθές Κυριακή ότι τερματίζει την εκστρατεία για την επανεκλογή του στο αξίωμα, παρότρυνε χθες Δευτέρα την παράταξή του, τους Δημοκρατικούς, να ταχθούν υπέρ της αντιπροέδρου του, καθώς η Κάμαλα Χάρις μοιάζει επί του παρόντος να είναι η κυριότερη διεκδικήτρια του χρίσματος του κόμματος ώστε να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

«Είναι η καλύτερη», τόνισε —με τη φωνή ακόμη βραχνή, εξαιτίας της COVID— ο κ. Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια συνδιάλεξης που αναμεταδόθηκε απευθείας, λίγο πριν από την πρώτη προεκλογική ομιλία της κυρίας Χάρις μετά την ανακοίνωση.

Ο Δημοκρατικός πρόεδρος, 81 ετών, ο οποίος ως την ανακοίνωση της Κυριακής αντιστεκόταν σθεναρά στις ολοένα πιο ευρείες πιέσεις που δεχόταν να εγκαταλείψει, συμπλήρωσε πως η απόφαση που πήρε ήταν η «σωστή».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.