Υπέρ της «Λύσης των Δύο Κρατών» η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Με 142 ψήφους υπέρ, 10 εναντίον και 12 αποχές, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τάχθηκε χθες υπέρ της «Λύσης των Δύο Κρατών» στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη επίσπευσης της ειρηνευτικής διαδικασίας προκειμένου να συσταθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος που θα είναι κυρίαρχο, οικονομικά βιώσιμο και δημοκρατικό. Η χθεσινή απόφαση, που έχει μη δεσμευτικό χαρακτήρα, τόνισε την ανάγκη τερματισμού του πολέμου, καταδικάζοντας τόσο την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όσο και τις ισραηλινές επιχειρήσεις με θύματα αμάχους και επισήμανε ότι η Χαμάς δεν πρέπει να έχει ρόλο στην μελλοντική διακυβέρνηση των Παλαιστινίων.

Γαλλία, Σαουδική Αραβία και Παλαιστινιακή Αρχή

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί αναμφίβολα μία διπλωματική νίκη της Γαλλίας και της Σαουδικής Αραβίας. Με την χθεσινή της απόφαση, η ΓΣ υιοθέτησε τη «Διακήρυξη της Νέας Υόρκης», που υπερψηφίστηκε στα τέλη Ιουλίου κατά τη διάσκεψη που συγκλήθηκε μετά από πρωτοβουλία του Παρισιού και του Ριάντ. Εξαιρετικά ενισχυμένη είναι και η Παλαιστινιακή Αρχή, ενώ πληθαίνουν οι χώρες που δηλώνουν ότι θα αναγνωρίσουν ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όσο πλησιάζει η εναρκτήρια συνεδρίαση της ΓΣ του ΟΗΕ στα τέλη του μήνα.

Ισραήλ και ΗΠΑ

Όπως ήταν αναμενόμενο, μετά και την προχθεσινή δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου ότι «δεν πρόκειται να συσταθεί παλαιστινιακό κράτος», Ισραήλ και ΗΠΑ καταψήφισαν το σχέδιο απόφασης. Αποφεύγοντας να τοποθετηθούν επί της ουσίας, οι επικρίσεις τους επικεντρώθηκαν στον χρόνο που επέλεξε η Γενική Συνέλευση να τοποθετηθεί επί της λύσης των δύο κρατών. Χαρακτήρισαν την απόφαση ως «δώρο στη Χαμάς», που θα ενθαρρύνει την ισλαμιστική τρομοκρατία.



Η μόνη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συντάχθηκε με αυτήν την θεώρηση ήταν η Ουγγαρία. Όλες οι υπόλοιπες υπερψήφισαν την απόφαση, με εξαίρεση την Τσεχία, που επέλεξε να δηλώσει αποχή. Την λύση της αποχής επέλεξαν επίσης οι - φιλικές προς το Ισραήλ- Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία, ενώ η Βουλγαρία, αφού υπερψήφισε, δευτερολογώντας τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί της Παλαιστινιακής Αρχής.

Αρνητικές ψήφοι, αποχές και απουσίες

Αρκετά αφρικανικά κράτη είτε δήλωσαν αποχή, είτε απουσίασαν από την ψηφοφορία. Έτσι, το Νότιο Σουδάν, η Λ.Δ. του Κονγκό, η Ερυθραία, η Ζάμπια, η Αιθιοπία και το Μαλάουι ενίσχυσαν την φημολογία ότι συζητούν να δεχθούν στο έδαφός τους κατοίκους της Γάζας στο πλαίσιο ενός «σχεδίου εκκένωσης». Στο φιλοϊσραηλινό στρατόπεδο εντάχθηκε η Αργεντινή του προέδρου Χαβιέ Μιλέι, που ασπάστηκε τον Ιουδαϊσμό, η Παπούα Νέα Γουινέα που λειτουργεί πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, καθώς και το μπλοκ των νησιωτικών κρατών του Νοτίου Ειρηνικού, που επηρεάζονται από τις ΗΠΑ και το χριστιανικό ρεύμα των Ευαγγελιστών.

Οι ενδιαφέρουσες εξαιρέσεις: Ιράν και Παραγουάη

Το Ιράν απουσίασε από την ψηφοφορία. Προηγουμένως όμως, εξέφρασε την πάγια θέση του εναντίον της λύσης των δύο κρατών, αλλά και υπέρ της διενέργειας δημοψηφίσματος, στο οποίο όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης, Εβραίοι και Άραβες, και με κριτήριο την πληθυσμιακή τους αναλογία, θα αποφασίσουν για την μορφή που θα έχει το ενιαίο, διεθνικό, κράτος τους. Από την άλλη, η Παραγουάη αιτιολόγησε την αποχή της ως εξής: Ενώ η ίδια έχει ήδη αναγνωρίσει το Ισραήλ και το Κράτος της Παλαιστίνης, δεν έλαβε την έγκριση αμφοτέρων των μερών να υπερψηφίσει το σχέδιο απόφασης.



