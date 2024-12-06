ΥΠΕΞ Συρίας: Περιφερειακές και διεθνείς δυνάμεις θέλουν τη διαίρεση της περιοχής

Μετά από συνάντηση με τους ομολόγους του τού Ιράκ και του Ιράν νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Hassam al-Sabbagh κατήγγειλε τις αντάρτικες δυνάμεις που επιδιώκουν να πάρουν τον έλεγχο από τον στρατό.

«Τόνισα ότι αυτές οι επαίσχυντες παρεμβάσεις έχουν αποκαλυφθεί πλέον και στοχεύουν στην επίτευξη ιστορικών φιλοδοξιών και μιας νέας διαίρεσης της περιοχής και επανασχεδίασης του πολιτικού της χάρτη σύμφωνα με τις ατζέντες που είναι εχθρικές», είπε ο Sabbagh σε συνέντευξη Τύπου στη Βαγδάτη.

Πρόσθεσε ότι ο συριακός στρατός θα συνεχίσει να επιχειρεί εναντίον «οποιουδήποτε τολμήσει να πειράξει την ασφάλεια και τις επιδιώξεις των Σύριων».

Πηγή: skai.gr

