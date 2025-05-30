Η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη πραγματοποίησε, στη Σεγκόβια της Ισπανίας, πληθώρα διμερών συναντήσεων με ομολόγους της, στο περιθώριο της 123ης Συνόδου του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UN Tourism) – ΠΟΤ, για την προώθηση του Έλληνα υποψηφίου στη θέση του Γενικού Γραμματέα στον Οργανισμό, κυρίου Χάρη Θεοχάρη, και της υποψηφιότητας της χώρας μας για την επανεκλογή της ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΠΟΤ.

Η Υπουργός τόνισε, κατά τη διάρκεια των διμερών συναντήσεων, την αναγκαιότητα τήρησης των κανόνων που διέπουν την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του νέου Γενικού Γραμματέα του ΠΟΤ, την τήρηση της ημερήσιας διάταξης και τη διασφάλιση ενιαίας στάσης των κρατών – μελών στην κατεύθυνση αυτή. Στις συναντήσεις με τους ομολόγους της των ευρωπαϊκών κρατών – μελών, τόνισε ότι, η ανάπτυξη του παγκόσμιου Τουρισμού επηρεάζει όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Για τον λόγο αυτόν, όπως ανέφερε, η χώρα μας στηρίζει στην ευρωπαϊκή ατζέντα στον ΠΟΤ την ενίσχυση της τουριστικής πολιτικής, η οποία χρειάζεται να συνοδευτεί από την καθιέρωση σταθερής χρηματοδότησης για την ενίσχυση των έργων του τουριστικού τομέα με στόχο τη βιωσιμότητα.

Επίσης, η Υπουργός Τουρισμού συμμετείχε στην εκδήλωση της Σαουδικής Αραβίας για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας TOURISE εν όψει της Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού το Νοέμβριο τρέχοντος έτους στο Ριάντ.

Οι διμερείς επαφές που πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα με ομολόγους των χωρών της Ιαπωνίας, Σαουδικής Αραβίας, Τζαμάικας, Ισπανίας, Ιταλίας, Βουλγαρίας, Κροατίας, Λιθουανίας, Τσεχίας ενίσχυσαν το αίσθημα της αμοιβαιότητας και της συναντίληψης για την καταλυτικό ρόλο του Τουρισμού στην παγκόσμια οικονομία και ανάπτυξη, και επομένως της ανάγκης για ενίσχυση του ρόλου και της λειτουργίας του ΠΟΤ σε επίπεδο πολιτικών πρωτοβουλιών αλλά και διαδικασιών με όρους διαφάνειας και σεβασμού στους κανόνες που τον διέπουν.

Πηγή: skai.gr

