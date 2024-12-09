Κάποτε διάσημο για τη μεταφορά πλούσιων επιβατών σε όλη την Ευρώπη με πολυτελή βαγόνια τρένων, το Orient Express βγήκε... από τις ράγες στην Ιταλία για να... εξελιχθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο.

Το Orient Express La Minerva, που πρόκειται να ανοίξει στο κέντρο της Ρώμης την άνοιξη του 2025, είναι το πρώτο ξενοδοχείο που άνοιξε με την τελευταία ενσάρκωση της θρυλικής μάρκας. Ένα άλλο ξενοδοχείο και ένα ζευγάρι επώνυμων πλοίων πρόκειται να ακολουθήσουν.

Όπως αναφέρει το cnn.com, αρχικά κατασκευάστηκε το 1620 και μετατράπηκε σε ξενοδοχείο τον 19ο αιώνα, το La Minerva ανακαινίστηκε για να αναδείξει την πλούσια ιστορία της Ρώμης. Το ξενοδοχείο ισχυρίζεται ότι συνδυάζει το «στυλ Art Déco» με τη «σύγχρονη κομψότητα», ενώ προσπαθεί να αποτυπώσει την αυθεντική, διαχρονική γοητεία του Orient Express.

Με 93 πολυτελή δωμάτια — συμπεριλαμβανομένων 36 σουιτών, μπαρ και εστιατόριο στον τελευταίο όροφο και τούρκικο χαμάμ — το Orient Express La Minerva απευθύνεται τόσο σε εκλεπτυσμένους τουρίστες όσο και σε ντόπιους, με τιμές που ξεκινούν από 1.000 € (περίπου 1.055 $) τη βραδιά.

Τοποθεσία παγκόσμιας κλάσης

Η τοποθεσία του La Minerva παρέχει στους επισκέπτες εύκολη πρόσβαση σε πολλά από τα όμορφα αξιοθέατα της Ρώμης. Patrick Locqueneux/Orient Express

Στην καρδιά της Ρώμης, λίγα μόλις βήματα από το Πάνθεον, το La Minerva μπορεί να υπερηφανεύεται για αυτό που το διαφημιστικό υλικό του αποκαλεί ένα από τα πιο «συναρπαστικά πανοραμικά σκηνικά» στην πόλη.

Από το μπαρ και το εστιατόριο του τελευταίου ορόφου του La Minerva, οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τη θέα στους τρούλους του Sant'Ivo alla Sapienza και της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, στο Altare Della Patria και στον πύργο του Quirinal.

Η προνομιακή τοποθεσία του ξενοδοχείου στην ιστορική Piazza della Minerva επιτρέπει στους επισκέπτες να περπατήσουν σε μερικά από τα αξιοθέατα της Ρώμης που πρέπει να δείτε, όπως τα Ισπανικά Σκαλιά, το Κολοσσαίο, καθώς και άλλα δημοφιλή μουσεία, εστιατόρια και μπουτίκ.

Πολυτελή δωμάτια

Τα δωμάτια και οι σουίτες στο La Minerva συνδυάζουν την κλασική ιταλική και ρωμαϊκή αρχιτεκτονική με κομψές, μοντέρνες πινελιές. Patrick Locqueneux/Orient Express

Ο Γαλλο-μεξικανός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής Hugo Toro επιμελήθηκε σχολαστικά το ξενοδοχείο για να νιώθει περισσότερο σαν ιδιωτικό σπίτι παρά σαν ξενοδοχείο, σύμφωνα με τον Giampaolo Ottazzi, γενικό διευθυντή της Orient Express Hotels Italy.

Τα δωμάτια και οι σουίτες του La Minerva — με επιφάνεια από 25 έως 235 τετραγωνικά μέτρα (269 έως 2.530 τετραγωνικά πόδια) — όλα διαθέτουν κρεβάτια king size, μαρμάρινα μπάνια με καμπίνα ντους και πολυτελή ιταλικά κλινοσκεπάσματα.

Ορισμένες σουίτες διαθέτουν ιδιωτική βεράντα, επιτρέποντας στους επισκέπτες να απολαύσουν τη δική τους μοναδική θέα στο τοπίο της πόλης.

Οι ταξιδιώτες που μένουν σε επιλεγμένες επώνυμες σουίτες θα βρουν στα δωμάτιά τους ένα πικάπ με δίσκους βινυλίου και πιστολάκια μαλλιών Dyson. Επιπλέον, οι επισκέπτες μπορούν να ζητήσουν αποκλειστική υπηρεσία μπάτλερ για αποσυσκευασία ή συσκευασία δύο ειδών ανά άτομο κατά τη διάρκεια της διαμονής και μεταφορά μονής διαδρομής από και προς το αεροδρόμιο ή τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό.

Όπως θα περίμενε κανείς από μια μάρκα που σχετίζεται με φανταχτερά σιδηροδρομικά βαγόνια, το La Minerva διαθέτει δύο χώρους εστίασης και μπαρ: ο ένας στην ταράτσα και ο άλλος στο κομψό λόμπι.

Χτίζοντας μια κληρονομιά

Τα μπάνια στο La Minerva είναι κατασκευασμένα από μάρμαρο και περιλαμβάνουν νεροχύτες σε σχήμα κοχυλιού και καμπίνα ντους. Patrick Locqueneux/Orient Express

Το La Minerva είναι μόνο η αρχή αυτού που οι ιδιοκτήτες της μάρκας Orient Express ελπίζουν ότι θα είναι ένα νέο κεφάλαιο. Ο ξενοδοχειακός όμιλος Accor απέκτησε τον έλεγχο της επωνυμίας το 2017, αφού αγόρασε το 50% των μετοχών από τη γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF.

Αργότερα το 2025, η Orient Express θα ανοίξει το δεύτερο ξενοδοχείο της, το Palazzo Donà Giovanelli στη Βενετία.

Το Orient Express φέρνει επίσης την πολυτελή ταξιδιωτική της εμπειρία στη θάλασσα, με την καθέλκυση δύο πλοίων Orient Express Silenseas: το La Dolce Vita το 2025 και το Corinthian, το μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό γιοτ στον κόσμο, το 2026.

«Μετά από 140 χρόνια ιστορίας, αυτή η μάρκα ξαναζωντανεύει και ευθύνη μας είναι να θέσουμε τα πρότυπα… να διαρκέσει για άλλα 140 χρόνια», δήλωσε ο Ottazzi.

Και για όσους έχασαν την ευκαιρία να ζήσουν το εμβληματικό ταξίδι με το τρένο ή θέλουν να το ξαναζήσουν, τα τρένα Orient Express θα επιστρέψουν σύντομα στους σιδηροδρόμους.

Στα μέσα του 2026, οι ταξιδιώτες θα έχουν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στα αυθεντικά αυτοκίνητα Orient Express από τις δεκαετίες του 1920 και του 1930. Τα αυτοκίνητα της τραπεζαρίας και του μπαρ έχουν επανασχεδιαστεί προσεκτικά για να προκαλούν οικειότητα και κομψότητα, με τον απαλό φωτισμό και τις μαρμάρινες κολώνες ως σημεία εστίασης.

Οι σουίτες έχουν επίσης επανασχεδιαστεί για τη μέγιστη άνεση, με κεντημένα κεφαλάρια, μαζί με ιδιωτικά μπάνια και γκαρνταρόμπα για να βελτιώσουν την εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

