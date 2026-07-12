Πάτρα: Φωτιά σε οχήματα σε πυλωτή πολυκατοικίας – Κινδύνεψαν ένοικοι

Στιγμές πανικού εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν φωτιά ξέσπασε σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα στην πυλωτή πολυκατοικίας, στην οδό Ηλείας, κοντά στην πλατεία Ομονοίας, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24.gr, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:00, αρχικά σε δίκυκλο, και επεκτάθηκε γρήγορα σε δύο αυτοκίνητα. Οι πυκνοί καπνοί κάλυψαν το κτίριο, αναγκάζοντας τους ενοίκους να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους.

Η Πυροσβεστική έθεσε άμεσα τη φωτιά υπό έλεγχο, απεγκλωβίζοντας δύο ηλικιωμένους και έναν ασθενή. Κανείς δεν τραυματίστηκε, ενώ -κατά το ίδιο μέσο- οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε εμπρησμό.

Πηγή: skai.gr

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