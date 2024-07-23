Το Κρεμλίνο αποκάλεσε σήμερα «κλοπή» το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τους τόκους από τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και είπε πως θα προβεί σε νομικές ενέργειες εναντίον οιουδήποτε εμπλέκεται στην απόφαση.

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική, Ζοζέπ Μπορέλ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, πως η πρώτη δόση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία ύψους 1,4 δισ. ευρώ που έχουν αντληθεί από τις αποδόσεις δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα καταβλήθεί στις αρχές Αυγούστου.

«Τέτοιες ληστρικές ενέργειες δεν μπορούν να παραμείνουν χωρίς αμοιβαιότητα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Τα χρήματα αυτά όχι μόνο έχουν ουσιαστικά κλαπεί, αλλά και θα δαπανηθούν για την αγορά όπλων».

«Αναμφίβολα, θα μελετήσουμε ενδεχόμενη ποινική δίωξη εκείνων των ανθρώπων που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, επειδή πρόκειται για μια ξεκάθαρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας».

Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, οι Ηνωμένες Πολιτείες, και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν τις συναλλαγές με την κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας, δεσμεύοντας ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 300 δισ. δολαρίων στη Δύση.

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνουν τους τόκους από αυτά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία --κυρίως ομόλογα και άλλου είδους χρεόγραφα στα οποία έχει επενδύσει η ρωσική κεντρική τράπεζα-- και τους τοποθετούν σε ένα ταμείο της ΕΕ που θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθηθεί η Ουκρανία.

Τι απαντάει για τη συνεργασία της με την Κίνα στην Αρκτική

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα στην Αρκτική δεν έχει ως στόχο κάποια άλλη χώρα και ότι η αμερικανική κριτική για το θέμα αυτό είναι άστοχη.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανέφερε σε χθεσινή του έκθεση πως φοβάται ότι οι ενέργειες της Μόσχας και της Κίνας στην Αρκτική θα μπορούσαν να επηρεάσουν την περιφερειακή σταθερότητα, σημειώνοντας ότι η Ρωσία ξανάνοιξε εκατοντάδες βάσεις και αεροδρόμια της σοβιετικής εποχής ενώ η Κίνα στρέφει το βλέμμα της σε ορυκτούς πόρους και νέες θαλάσσιες οδούς.

«Ολοένα και περισσότερο η (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας-ΛΔΚ) και η Ρωσία συνεργάζονται στην Αρκτική σε πολλαπλά εργαλεία εθνικής ισχύος», ανέφερε η έκθεση του Πενταγώνου.

«Ενώ παραμένουν σημαντικά στοιχεία διαφωνίας μεταξύ της ΛΔΚ και της Ρωσίας, η ολοένα και μεγαλύτερη ευθυγράμμισή τους στην περιοχή προκαλεί ανησυχία και (το υπουργείο Άμυνας) συνεχίζει να παρακολουθεί τη συνεργασία αυτή», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ερωτηθείς για την έκθεση του Πενταγώνου, δήλωσε σήμερα ότι κάποια από τα περιεχόμενά της έχουν συγκρουσιακό ύφος και ότι η συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα έχει στόχο μόνο την ενίσχυση της σταθερότητας.

«Η Αρκτική είναι επίσης μια στρατηγική περιοχή για τη χώρα μας. Η Ρωσία λαμβάνει μια υπεύθυνη θέση και συνεισφέρει στο να διασφαλίσει ότι η Αρκτική δεν θα γίνει πεδίο διαφωνίας και πεδίο έντασης», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Υπό αυτή την έννοια, η ρωσοκινεζική συνεργασία στη ζώνη της Αρκτικής μπορεί μόνο να συνεισφέρει σε μια ατμόσφαιρα σταθερότητας και προβλεψιμότητας στην Αρκτική».

«Η ρωσοκινεζική συνεργασία ποτέ δεν κατευθύνεται κατά τρίτων χωρών ή ομάδων τρίτων χωρών, αλλά έχει μόνο στόχο να προστατεύσει τα συμφέροντα αυτών των χωρών (Ρωσίας και Κίνας)», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Σχετικά με τις σχέσεις Συρίας - Τουρκίας

Το Κρεμλίνο σημείωσε επίσης ότι η Ρωσία θα ήθελε να δει τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Τουρκία και τη Συρία, απαντώντας σε ερώτηση για δημοσίευμα τουρκικής εφημερίδας, σύμφωνα με το οποίο ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ ενδέχεται να έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Μόσχα.

Η εφημερίδα Σαμπάχ της Τουρκίας έγραψε επικαλούμενη μη κατονομαζόμενη πηγή που έχει γνώση του ζητήματος ότι μια τέτοια συνάντηση είναι πιθανόν να πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα μεσολαβήσει στις συνομιλίες.

Ο Άσαντ, στενός σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε τον Ιούλιο ότι θα συναντηθεί με τον Ερντογάν μόνον αν οι δύο χώρες μπορέσουν να εστιάσουν στα βασικά ζητήματα της υποστήριξης της Άγκυρας προς αυτό που αποκάλεσε "τρομοκρατία" και της απόσυρσης των τουρκικών δυνάμεων από το συριακό έδαφος.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επικείμενης συνάντησης Ερντογάν-Άσαντ στη ρωσική πρωτεύουσα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απάντησε: «Το ζήτημα της διευκόλυνσης της διοργάνωσης κάποιων επαφών ανάμεσα σε Τούρκους και Σύρους εκπροσώπους σε διάφορα επίπεδα βρίσκεται πράγματι στην ημερήσια διάταξη.

"Πολλές χώρες, και βεβαίως η Ρωσία ως χώρα που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περιοχή, ενδιαφέρονται να βοηθήσουν τις δύο χώρες να εγκαθιδρύσουν σχέσεις. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη την περιοχή."

Ο Πεσκόφ δεν επιβεβαίωσε ωστόσο ότι θα γίνει συνάντηση στη Μόσχα και σημείωσε ότι δεν είναι σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό προς το παρόν.

