Υεμένη: Η Σαουδική Αραβία προειδοποιεί τους αυτονομιστές να μην επιχειρήσουν στρατιωτική δράση

Η Σαουδική Αραβία προειδοποίησε σήμερα ότι θα απαντήσει σε ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης από τους αυτονομιστές, καλώντας τους να αποσυρθούν «ειρηνικά» από επαρχίες που κατέλαβαν πρόσφατα.

Η ανακοίνωση έγινε την επομένη πληγμάτων σε θέσεις των αυτονομιστών, που τα απέδωσαν στη γείτονα Σαουδική Αραβία.

Οι δυνάμεις του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία του Ριάντ θα αντιμετωπίσουν «απευθείας και την κατάλληλη στιγμή (...) κάθε στρατιωτική ενέργεια» εναντίον της κυβέρνησης της Υεμένης «με σκοπό να προστατεύσουν τη ζωή των αμάχων» στη νότια επαρχία Χαντραμούτ, δήλωσε ο εκπρόσωπός τους, ο στρατηγός Τούρκι αλ-Μάλκι, σε ανακοίνωση που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Όμως το Ριάντ είπε πως ελπίζει σε ειρηνική «επίλυση», καλώντας τους αυτονομιστές να αποσυρθούν από επαρχίες που κατέλαβαν πρόσφατα.

«Είναι καιρός» για τους αυτονομιστές «σε αυτό το ευαίσθητο στάδιο, να φροντίσουν ώστε να επικρατήσει η φωνή της λογικής (...) αποσύροντας τις δυνάμεις τους (...) από τις δύο επαρχίες (Χαντραμούτ και Μάχρα) και παραδίδοντάς τες ειρηνικά» στις αρχές, δήλωσε στο X ο Σαουδάραβας υπουργός Άμυνας, ο πρίγκιπας Χάλεντ μπιν Σαλμάν.

Το αυτονομιστικό κίνημα Συμβούλιο Μετάβασης του Νότου (ΣΜΝ) κατέλαβε τις τελευταίες εβδομάδες μεγάλα τμήματα εδάφους κυρίως στη Χαντραμούτ και είπε ότι θέλει να αποκαταστήσει το πρώην κράτος της Νότιας Υεμένης, που ήταν ανεξάρτητο από το 1967 έως το 1990.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο πλαίσιο, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης ζήτησε χθες, Παρασκευή, από τον συνασπισμό τον οποίο διευθύνει η σύμμαχός της να λάβει «στρατιωτικά μέτρα» προκειμένου να υποστηρίξει τις δυνάμεις της και να «προστατεύσει τους αμάχους», σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Saba.

Τηλεοπτικό δίκτυο προσκείμενο στο ΣΜΝ που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έκανε λόγο για σαουδαραβικά πλήγματα την Παρασκευή εναντίον θέσεων των αυτονομιστών στην επαρχία Χαντραμούτ.

Το ΣΜΝ έκανε από την πλευρά του λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για δύο σαουδαραβικά πλήγματα στην περιοχή. Προσώρας δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Οι αυτονομιστές προειδοποίησαν στη συνέχεια πως τα πλήγματα «δεν θα εμποδίσουν τους πληθυσμούς της Υεμένης από το να συνεχίσουν να προχωρούν προς την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους».

Το κίνημα αυτό, που συμμετέχει ωστόσο στον κυβερνητικό συνασπισμό, διαμήνυσε ταυτόχρονα ότι είναι «ανοικτό σε οποιαδήποτε διευθέτηση» με το Ριάντ η οποία «θα εγγυάται την ασφάλεια, την ενότητα και την ακεραιότητα του Νότου».

«Πέρασαν την κόκκινη γραμμή. Το να ταπεινώνεις τη Σαουδική Αραβία είναι κακό πράγμα αλλά το να την ταπεινώνεις δημόσια είναι ακόμα χειρότερο. Και αυτό ακριβώς έκαναν», σχολίασε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φαρέα αλ-Μουσλίμι, αναλυτής του κέντρου σκέψης Chatham House στο Λονδίνο.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε την Παρασκευή σε αυτοσυγκράτηση, αποφεύγοντας να πάρει θέση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δύο σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ.

Την Πέμπτη, έπειτα από συγκρούσεις ανάμεσα στους αυτονομιστές και έναν ηγέτη φυλής προσκείμενο στη Σαουδική Αραβία, το Ριάντ καταδίκασε τη «μονομερή» κατάληψη εδαφών, καταγγέλλοντας «μια αδικαιολόγητη κλιμάκωση» και λέγοντας ότι ελπίζει σε «επείγουσα αποχώρηση (...) των δυνάμεων» του ΣΜΝ από τις επαρχίες Μάχρα και Χαντραμούτ.

Στις αρχές Δεκεμβρίου, το ΣΜΝ είχε αρνηθεί αίτημα των ΗΑΕ και της Σαουδικής Αραβίας να αποσυρθεί, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στους αυτονομιστές.

Σε μια άλλη ένδειξη της έντασης, περισσότεροι από 15.000 Υεμενίτες μαχητές υποστηριζόμενοι από τη Σαουδική Αραβία συγκεντρώθηκαν σε ζώνες στρατηγικής σημασίας στα σύνορα των δύο χωρών, σύμφωνα με Υεμενίτη στρατιωτικό αξιωματούχο.

Το Ριάντ μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης εναντίον των αυτονομιστών αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Οι μαχητές δεν έχουν λάβει προς το παρόν «καμία στρατιωτική οδηγία που να τους διατάζει να προχωρήσουν», διευκρίνισε ωστόσο.

Αυτές οι νέες εντάσεις μπορεί να αποδυναμώσουν περαιτέρω την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, που βρίσκεται στην 'καρδιά' περιφερειακών ανταγωνισμών.

Από το 2014, η Υεμένη έχει βυθιστεί σε μια καταστροφική σύγκρουση στην οποία αντιπαρατίθενται οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, και η κυβέρνηση, που συνενώνει ετερόκλητες δυνάμεις, αν και μια κατάπαυση πυρός επέτρεψε να μειωθούν οι εντάσεις από το 2022.

Η επέμβαση του υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικού συνασπισμού το 2015 επιδείνωσε τον πόλεμο, που άφησε τη χώρα διαιρεμένη, οδήγησε στον θάνατο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκάλεσε μία από τις χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις στον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

