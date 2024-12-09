Λογαριασμός
Χιλιάδες Σύροι επιστρέφουν στη χώρα τους μετά την πτώση του Άσαντ - Δείτε βίντεο

Πλάνα από drone που δείχνουν μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στη Δαμασκό ενώ εκατοντάδες Σύροι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν σε δύο συνοριακά περάσματα στη νότια Τουρκία 

Συρία

Χιλιάδες Σύροι επιστρέφουν στη χώρα τους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ- Άσαντ.

Το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber δημοσίευσε πλάνα από drone που δείχνουν μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στη Δαμασκό. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και συνεχίζουν το ταξίδι τους με τα πόδια.

Η ίδια εικόνα ουρές και αναμονή καθώς εκατοντάδες Σύροι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν σε δύο συνοριακά περάσματα στη νότια Τουρκία τη Δευτέρα, προσδοκώντας με ανυπομονησία την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.

Πολλοί έφτασαν στις πύλες Cilvegozu και Oncupinar το ξημέρωμα, ντυμένοι με κουβέρτες και παλτά. Κάποιοι στρατοπέδευσαν δίπλα, ανάβοντας αυτοσχέδιες φωτιές για να ζεσταθούν.

Ο 13χρονος εμφύλιος πόλεμος στη Συρία προκάλεσε μια από τις «μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις στον κόσμο», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Περίπου 7,2 εκατομμύρια Σύροι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους εντός της χώρας, κυρίως σε περιοχές που ελέγχονται από αντάρτες, ενώ περισσότερα από έξι εκατομμύρια διέφυγαν και έγιναν πρόσφυγες.

Η επίθεση των ανταρτών που τελικά ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ από την εξουσία την Κυριακή έχει ωθήσει έναν τεράστιο αριθμό προσφύγων να επιστρέψει.
 

