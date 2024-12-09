Χιλιάδες Σύροι επιστρέφουν στη χώρα τους μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ- Άσαντ.

Το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι TRT Haber δημοσίευσε πλάνα από drone που δείχνουν μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στους δρόμους που οδηγούν στη Δαμασκό. Μάλιστα, πολλοί άνθρωποι εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους και συνεχίζουν το ταξίδι τους με τα πόδια.

#SYRIA – Thousands of Syrians are returning to the country after the fall of the Assad regime



Turkish TV channel TRT Haber published drone footage showing major traffic jams on the roads leading to Damascus. Many people abandoning their cars and continuing their journey on foot. pic.twitter.com/fYE9qu7zba — Asgard Intel (Fryer) (@AsgardIntel) December 9, 2024

Η ίδια εικόνα ουρές και αναμονή καθώς εκατοντάδες Σύροι πρόσφυγες συγκεντρώθηκαν σε δύο συνοριακά περάσματα στη νότια Τουρκία τη Δευτέρα, προσδοκώντας με ανυπομονησία την επιστροφή τους στην πατρίδα τους.

Πολλοί έφτασαν στις πύλες Cilvegozu και Oncupinar το ξημέρωμα, ντυμένοι με κουβέρτες και παλτά. Κάποιοι στρατοπέδευσαν δίπλα, ανάβοντας αυτοσχέδιες φωτιές για να ζεσταθούν.

#TURKEY-#Syria: The Homecoming of Syrian immigrants continued today at the border, as large numbers of Syrians are returning to their country after the Assad regime was toppled & had to flee to Moscow.



NEW – Germany & Austria freezes ALL asylum applications for Syrians.. pic.twitter.com/EVSdv9zvVv — Asgard Intel (Fryer) (@AsgardIntel) December 9, 2024

Ο 13χρονος εμφύλιος πόλεμος στη Συρία προκάλεσε μια από τις «μεγαλύτερες προσφυγικές κρίσεις στον κόσμο», σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη. Περίπου 7,2 εκατομμύρια Σύροι εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους εντός της χώρας, κυρίως σε περιοχές που ελέγχονται από αντάρτες, ενώ περισσότερα από έξι εκατομμύρια διέφυγαν και έγιναν πρόσφυγες.

Η επίθεση των ανταρτών που τελικά ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ-Άσαντ από την εξουσία την Κυριακή έχει ωθήσει έναν τεράστιο αριθμό προσφύγων να επιστρέψει.



Πηγή: skai.gr

