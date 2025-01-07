Στους δρόμους έχουν βγει αρκετοί Γάλλοι σήμερα Τρίτη σε Παρίσι και Λυών για να γιορτάσουν τον θάνατο του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, Ζαν - Μαρί Λεπέν ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκεντρώσεις στις γαλλικές πόλης απόψε με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στην Place de République στο Παρίσι πανηγυρίζοντας.

Ορισμένοι φώναζαν «είναι νεκρός!», άλλοι χόρευαν ενώ κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Τι όμορφη μέρα!».

Στην Λυών, πολίτες συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Place des Terreaux. Πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στον ουρανό ενώ διάφορα συνθήματα ακούγονταν από το πλήθος κατά του Εθνικού Μετώπου. Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Παλιά Λυών με το πλήθος να περνά μπροστά από το σιντριβάνι Burdeau. «Ας κάνουμε την 7η Ιανουαρίου αργία», φώναζε το πλήθος.

🔴De nombreux feux d’artifice sont tirés sur la Place de la République à #Paris et des slogans comme « IL EST MORT ! IL EST MORT » sont scandés par la foule. #jeanmarielepen pic.twitter.com/QqvcoCkywP — Charles Baudry (@CharlesBaudry) January 7, 2025

🇫🇷- La foule s’amplifie sur la Place de la République à Paris et scande "Bonne année, bonne santé, Jean-Marie est décédé !" pour fêter la mort de Jean-Marie Le Pen. (@LucAuffret)

pic.twitter.com/bPx5sINUwx — La Rédac (@LaRedacmedia) January 7, 2025

Πηγή: skai.gr

