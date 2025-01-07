Λογαριασμός
«Πέθανε ο Λεπέν, τι όμορφη μέρα»: Χιλιάδες Γάλλοι στους δρόμους πανηγυρίζουν τον θάνατό του - Δείτε βίντεο

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκεντρώσεις στις γαλλικές πόλης απόψε με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί σε Παρίσι και Λύων

Θάνατος Λεπέν

Στους δρόμους έχουν βγει αρκετοί Γάλλοι σήμερα Τρίτη σε Παρίσι και Λυών για να γιορτάσουν τον θάνατο του ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου, Ζαν - Μαρί Λεπέν ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκεντρώσεις στις γαλλικές πόλης απόψε με εκατοντάδες πολίτες να έχουν συγκεντρωθεί στην Place de République στο Παρίσι πανηγυρίζοντας.

Ορισμένοι φώναζαν «είναι νεκρός!», άλλοι χόρευαν ενώ κάποιοι κρατούσαν πλακάτ με την επιγραφή «Τι όμορφη μέρα!».

Στην Λυών, πολίτες συγκεντρώθηκαν αρχικά στην Place des Terreaux. Πυροτεχνήματα εκτοξεύτηκαν στον ουρανό ενώ διάφορα συνθήματα ακούγονταν από το πλήθος κατά του Εθνικού Μετώπου. Στην συνέχεια κατευθύνθηκαν προς την Παλιά Λυών με το πλήθος να περνά μπροστά από το σιντριβάνι Burdeau. «Ας κάνουμε την 7η Ιανουαρίου αργία», φώναζε το πλήθος.

