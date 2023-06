Μυστηριώδης θάνατος χιλιάδων πτηνών στη Χιλή- Τι ερευνούν οι αρχές

Τουλάχιστον 3.500 θαλάσσια πουλιά έχουν βρεθεί νεκρά από τις 26 Μαΐου στις ακτές της βόρειας Χιλής, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας που ερευνούν το μυστηριώδες αυτό φαινόμενο, αν και έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της γρίπης των πτηνών.

Εκατοντάδες πτώματα κορμοράνων Guanay έχουν εντοπιστεί σε παραλίες του Κικίμπο, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο, από μέλη της υπηρεσίας Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, μερικά μέτρα μακριά από ξενοδοχεία, εστιατόρια και καζίνο της περιοχής.

Most birds have been found between the Coquimbo sectors of the Casino Enjoy and Changa Beach. Bird flu, the first hypothesis for the cause of death, has been ruled out. Specialized organizations will now convene to investigate the case. pic.twitter.com/DBl03v3fBP