Απόσυρση ρωσικών στρατευμάτων από τη Χερσώνα: ενέδρα θανάτου ή αλήθεια; Κόσμος 06:48, 11.11.2022 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η Ρωσία αναφέρει ότι η απόσυρση των στρατευμάτων της έχει ξεκινήσει και όλοι συμφωνούν ότι θα χρειαστεί εβδομάδες για να ολοκληρωθεί. Η απόφασή της αυτή φαίνεται να αποτελεί τη χειρότερη μέχρι σήμερα οπισθοχώρηση της Μόσχας στον εν εξελίξει πόλεμο στην Ουκρανία