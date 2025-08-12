ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί ότι θα κατεβάσει την εθνοφρουρά και σε Νέα Υόρκη, Σικάγο

Σοκ έχει προκαλέσει σε μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινής γνώμης, η ανάπτυξη δυνάμεων της εθνοφρουράς στην αμερικανική πρωτεύουσα, με πολίτες να μιλούν για «οχυρό Ουάσινγκτον», «σταυροφορία δίχως αντίπαλο» και για «στρατοκρατούμενο δυστοπικό όραμα που θυμίζει μπανανία».

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ξεκινά μια επιχείρηση «εκτεταμένης καταστολής της εγκληματικότητας» στην Ουάσινγκτον, θέτοντας το αστυνομικό τμήμα της πόλης υπό ομοσπονδιακό έλεγχο και αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά για να περιπολεί τους δρόμους - προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Νέα Υόρκη θα μπορούσε να είναι η επόμενη πόλη, και μπορεί να ακολουθήσουν κι άλλες.

Δημοκρατικοί νομοθέτες δηλώνουν ανοιχτά, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών, ότι η αμφιλεγόμενη απόφαση του Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει προηγούμενο για περαιτέρω ενέργειες άσκησης ελέγχου ή επιρροής σε διάφορους κλάδους ή υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, με σταδιακή διάβρωση της διάκρισης των εξουσιών και της ανεξαρτησίας διαφόρων κυβερνητικών θεσμών.

«Ημέρα απελευθέρωσης»

«Ανακοινώνω μια ιστορική δράση για τη διάσωση της πρωτεύουσας του έθνους μας από το έγκλημα, την αιματοχυσία, τη χαοτική ατμόσφαιρα και την εξαθλίωση - και χειρότερα. Αυτή είναι η ημέρα απελευθέρωσης στην Ουάσινγκτον και θα πάρουμε πίσω την πρωτεύουσά μας», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

«Η πρωτεύουσά μας έχει καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενους όχλους άγριων νέων, μανιακούς υπό την επήρεια ναρκωτικών και άστεγους. Και δεν πρόκειται να το αφήσουμε να συμβαίνει άλλο. Δεν πρόκειται να το ανεχτούμε».

Ο Τραμπ ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου του ότι άλλες πόλεις μπορεί να είναι οι επόμενες, λέγοντας σε κάποιο σημείο ότι «θα εξετάσω τη Νέα Υόρκη σε λίγο» - και αναφέροντας επίσης το Σικάγο και το Λος Άντζελες.

«Κοιτάξτε το Σικάγο, πόσο άσχημα είναι. Κοιτάξτε το Λος Άντζελες, πόσο άσχημα είναι. Έχουμε άλλες πόλεις που είναι πολύ άσχημα. Η Νέα Υόρκη έχει πρόβλημα», είπε ο Τραμπ.

«Ξεκινάμε πολύ δυναμικά με την Ουάσινγκτον και θα την καθαρίσουμε πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα όπως λένε». «Η Ουάσινγκτον θα πρέπει να είναι μια από τις ασφαλέστερες, καθαρότερες και ομορφότερες πόλεις οπουδήποτε στον κόσμο», συνόψισε ο Τραμπ τα σχέδιά του, «και θα το κάνουμε αυτό».

Εάν χρειαστεί, διεμήνυσε ο Τραμπ, απλοί στρατιωτικοί θα μπορούσαν να αναπτυχθούν για να ενταχθούν στην Εθνοφρουρά και την τοπική αστυνομία.

Ο πρόεδρος έχει άμεσο έλεγχο στην Εθνοφρουρά της Ουάσινγκτον DC, σε αντίθεση με κάθε άλλη μονάδα, η οποία τελεί υπό την εξουσία των κυβερνητών των πολιτειών.

O Τραμπ επικαλείται τον νόμο Home Rule (Νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης) του 1973· είναι η πρώτη φορά που θα γίνει χρήση του νομοθετήματος. Ο Νόμος περί Εσωτερικής Διακυβέρνησης, επιτρέπει στον πρόεδρο να ασκήσει έκτακτο έλεγχο στο Τμήμα Μητροπολιτικής Αστυνομίας για διάστημα 30 ημερώην. Το Κογκρέσο μπορεί να εγκρίνει κοινό ψήφισμα για την επέκτασή του, κάτι που θα απαιτούσε ελάχιστη πλειοψηφία στη Βουλή και τη Γερουσία που ελέγχονται από τους Ρεπουμπλικάνους.

Τη Δευτέρα δεν ήταν άμεσα σαφές πώς θα προχωρήσει η ανάπτυξη της Εθνοφρουράς - συμπεριλαμβανομένων του αριθμού των δυνάμεων και των προαστίων όπου θα σταλούν - αλλά μέλη αυτής της δύναμης μέχρι σήμερα είχαν υποστηρικτικό ρόλο βοηθώντας τις αρχές επιβολής του νόμου χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν συλλήψεις.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον σχέδια για ομοσπονδιακή νομοθεσία που θα παρακάμπτει τους πολιτειακούς νόμους που απαγορεύουν στους δικαστές να απαιτούν εγγυήσεις σε μετρητά σε κατηγορούμενους για ποινικά αδικήματα.

«Σοκαριστικό»

«Σοκαριστικά πράγματα, ακόμη και για τον Τραμπ», δήλωσε στο Axios ο βουλευτής Γκλεν Φ. Άιβι, προσθέτοντας: «Οι καχύποπτοι μπορεί να αναρωτιούνται αν αυτό είναι απλώς ένα πρώτο βήμα προς μια κίνηση σε άλλα τμήματα της κυβέρνησης στην Ουάσινγκτον».

«Στο τέλος της ημέρας, είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Στις 6 Ιανουαρίου (σ.σ. εξέγερση στο Καπιτώλιο)... δεν θέλει να καλέσει την Εθνοφρουρά. Εδώ ουσιαστικά έχουμε ένα μικρό κακούργημα, και θα καλέσει την Εθνοφρουρά και θα ομοσπονδιοποιήσει την αστυνομία της Ουάσινγκτον;» πρόσθεσε ο Άιβι. «Είναι γελοίο», είπε. «Πραγματικά είναι».

Η βουλευτής Έλενορ Χολμς Νόρτον (D-D.C.) από πλευράς της χαρακτήρισε την απόφαση Τραμπ σαν «ιστορική επίθεση στην τοπική αυτοδιοίκηση της Ουάσινγκτον» και ως «αντιπαραγωγική, κλιμακούμενη κατάσχεση των πόρων της Ουάσινγκτον για χρήση για σκοπούς που δεν υποστηρίζονται από τους κατοίκους της Ουάσινγκτον».

Πηγή: skai.gr

