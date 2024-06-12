Η Γαλλία θρηνεί σήμερα την απώλεια της θρυλικής τραγουδίστριας - ίνδαλμα της δεκαετίας του '60 - Φρανσουάζ Αρντί (Francoise Hardy), ο θάνατος της οποίας ανακοινώθηκε αργά χθες το βράδυ από τον γιο της.

"Η μαμά έφυγε", με αυτά τα απλά λόγια και με φωτογραφία του όταν ήταν παιδί μαζί με τη μητέρα του, ο Τομά Ντιτρόν επισημοποίησε την είδηση του θανάτου της μητέρας του, προκαλώντας τεράστια θλίψη στους Γάλλους.

Η θρυλική Γαλλίδα τραγουδίστρια έφυγε σε ηλικία 80 ετών έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο από το 2004.

Η γνωστή της επιτυχία του 1968 "Comment te dire adieu" ήταν ο τίτλος με τον οποίο κυκλοφόρησαν σήμερα πολλές εφημερίδες, όπως και αναρτήσεις που έγιναν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτίοντας φόρο τιμής στην γνωστή τραγουδίστρια.

Η θάνατός της συγκλονίζει τη Γαλλία

«Πώς να της πούμε αντίο;», ανήρτησε η Ρασιντά Ντατί, η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού, αποχαιρετώντας έναν "θρύλο του γαλλικού τραγουδιού".

«Ίνδαλμα της Γαλλίας, φωνή μοναδική με ιδιαίτερη ηρεμία, η Φρανσουάζ Αρντί μεγάλωσε γενιές Γάλλων και θα είναι πάντα εκεί στις στιγμές ζωής», έγραψε ο Γκαμπριέλ Ατάλ. «Για μένα, ήταν όλη μου η παιδική ηλικία», δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός στην ανάρτησή του στο X.

H πρέσβειρα της γαλλικής κομψότητας και ποπ μουσικής διεθνώς

Στον κατάλογο του αμερικανικού περιοδικού Rolling Stone το 2023 με τους 200 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών, η Φρανσουάζ Αρντί ήταν η μόνη εκπρόσωπος της Γαλλίας.

Η Αρντί είχε έρθει για να μείνει και να γίνει η πρέσβειρα της γαλλικής κομψότητας και ποπ μουσικής διεθνώς, η "ιδανική γυναίκα" για τον Μικ Τζάγκερ και φυσιογνωμία που θαύμαζαν ο Μπομπ Ντίλαν και ο Ντέιβιντ Μπάουι.



Για την Αρντί όλα άρχισαν το 1962 με την ξαφνική της επιτυχία --πούλησε πάνω από 2 εκατομμύρια αντίτυπα-- "Tous les garçons et les filles", τραγούδι το οποίο είχε γράψει και συνθέσει η ίδια, πράγμα σπάνιο για την εποχή.

Τότε ήταν 18 ετών και αυτός ήταν ο πρώτος της δίσκος.

Ο καρκίνος εμφανίστηκε στη ζωή της ήδη από το 2004 και πήρε πολλές μορφές αναγκάζοντάς την να ζήσει έναν εφιάλτη.

Το 2023 εξομολογήθηκε στο Paris Match ότι θέλει "να φύγει σύντομα και γρήγορα, χωρίς μεγάλες δοκιμασίες, όπως να μην μπορεί να αναπνεύσει".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

