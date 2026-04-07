Για «νέα φάση του πολέμου» κάνει λόγο το Ισραήλ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ιράν απέρριψε το νέο τελεσίγραφο των ΗΠΑ, με τις διαπραγματευτικές προσπάθειες για συμφωνία εκεχειρίας να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Ισραηλινές εκτιμήσεις προβλέπουν αναπόφευκτη την εντατικοποίηση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν μετά τη λήξη του τελεσιγράφου.

Το Ιράν αρνείται να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, που θεωρείται το βασικό στρατηγικό του πλεονέκτημα απέναντι στις ΗΠΑ και τη διεθνή κοινότητα.

Το Ιράν απέρριψε το νέο τελεσίγραφο Τραμπ. Τεχεράνη και Ουάσινγκτον αντάλλαξαν το περασμένο τριήμερο απειλές και κατηγορίες. Ισραηλινές προετοιμασίες για εντατικοποίηση των επιχειρήσεων.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Παρά τις δημοσιογραφικές διαρροές τόσο του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστοτόπου Axios όσο και του καταρινού δικτύου Al Jazeera, οι ισραηλινές εκτιμήσεις τα τελευταία εικοσιτετράωρα, σε κρατικά μέσα και μη, είναι ότι οι φερόμενες επίμονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξουν σε αδιέξοδο. Ακόμα και κατά την περίπτωση μία ενδεχόμενης μετάθεσης του τελεσιγράφου που έθεσαν οι ΗΠΑ στο Ιράν έως τις 3 η ώρα τα ξημερώματα της Τετάρτης (8/4), η περαιτέρω επέκταση των πολεμικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν χαρακτηρίζεται αναπόφευκτη.

Πηγή: Deutsche Welle

Ισραηλινοί κύκλοι εκτιμούν ότι το Ιράν δεν πρόκειται να αποδεχθεί να άρει τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, επειδή ακριβώς σε αυτό το δεδομένο στηρίζεται το κυριότερο στρατηγικό του χαρτί έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της διεθνούς κοινότητας, που συνεχίζει να δείχνει θορυβημένη από την ήδη αυξημένη τιμή του πετρελαίου.Ισραηλινές εκτιμήσεις: Ο πόλεμος περνάει σε νέα φάσηΕίναι χαρακτηριστικό ότι οι χθεσινοβραδινές εκτιμήσεις που μετέδωσε η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές του IDF και του στενού πρωθυπουργικού περιβάλλοντος, έκαναν λόγο περί «νέας φάσης του πολέμου», που θα αρχίσει αμέσως μετά την εκπνοή του τελεσιγράφου. Η χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου και η σχετική ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού κινήθηκαν στο πλαίσιο επιχειρησιακής προετοιμασίας κατά ιρανικών στόχων.Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι σήμερα το πρωί ο εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού, απευθυνόμενος στην περσική γλώσσα, σύστησε στους πολίτες του Ιράν, με σχετική ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, να μην χρησιμοποιήσουν σήμερα το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας έως τις 21:00 απόψε (ώρα Ιράν) – μία ανακοίνωση που όμοιά της δεν εκδόθηκε από την έναρξη του πολέμου. Λίγες ώρες αργότερα έγινε γνωστό στο Ισραήλ ότι μετά από τον σημερινό γύρο αεροπορικών επιδρομών του IDF, τα τρένα της ιρανικής πόλης Μασχάντ «τέθηκαν εκτός λειτουργίας», χωρίς να αναφερθούν περαιτέρω λεπτομέρειες. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε ακόμα ένα πετροχημικό εργοστάσιο, επισημαίνοντας ότι «έχουν μείνει πλέον ελάχιστα παρόμοια εργοστάσια», με αποτέλεσμα να έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά οι δυνατότητες του Ιράν να κατασκευάσει νέους βαλλιστικούς πυραύλους.Από την άλλη, οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Η πρώτη βαλλιστική επίθεση προκάλεσε συνολικά έξι εστίες εκτεταμένων υλικών ζημιών σε κατοικημένες περιοχές στο Τελ Αβίβ και στις γειτονικές του πόλεις Ραμάτ-Γκαν, Μπνέι-Μπρακ, Πέταχ-Τίκβα, Ραμάτ Α-Σαρόν και Ρος-ΧαΆιν, ενώ δεύτερος ιρανικός πύραυλος που κατευθυνόταν στο θέρετρο Εϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα αναχαιτίσθηκε με επιτυχία χωρίς να προκαλέσει υλικές ζημιές, τραυματισμούς ή ανθρώπινες απώλειες.Προβληματισμοί για τις επικείμενες χερσαίες επιχειρήσεις των ΗΠΑΕνώ η διεθνής ειδησεογραφία παρακολουθεί την εξέλιξη των παρασκηνιακών επαφών πριν από την εκπνοή του τελεσιγράφου, στο Ισραήλ έχει ήδη αρχίσει να συζητείται δημόσια ποια φέρονται ως πιθανά σενάρια, σε περίπτωση που τα αμερικανικά επιτελεία αποφασίσουν να προχωρήσουν σε χερσαίες επιχειρήσεις. Επικαλούμενος καλά πληροφορημένες αμερικανικές πηγές, ο Αμίρ Μπαρ-Σαλόμ, αναλυτής γεωπολιτικών εξελίξεων του στρατιωτικού ραδιοφωνικού σταθμού Galey Tzahal, ανέφερε ότι υπάρχουν διχογνωμίες σε κύκλους αμερικανικών στρατιωτικών αξιωματούχων, οι οποίοι ναι μεν αισθάνονται αισιοδοξία μετά την επιτυχή επιχείρηση ανεύρεσης του πλοηγού του καταρριφθέντος F-15 στην ιρανική επαρχία Χοζεστάν, πλην όμως προβληματίζονται για τα επόμενα βήματα που θα εφαρμοστούν επί του πεδίου.Συγκεκριμένα, αναπάντητα φέρονται να παραμένουν τα ερωτήματα ως προς το εύρος μίας πιθανής επιχείρησης ελέγχου της περιοχής των Στενών του Ορμούζ και κατά πόσον θα ήταν σκόπιμο να επεκταθούν στις νότιες ιρανικές ακτές του Περσικού Κόλπου, όπου λειτουργούν καίριας σημασίας λιμάνια από τα οποία εξάγεται το ιρανικό πετρέλαιο. Ερωτήματα εγείρονται επίσης και ως προς τις πρόσθετες επιχειρήσεις που ίσως πρέπει να εφαρμοστούν, εάν τελικά αποφασιστεί η κατάληψη του νησιού Χαργκ ή και άλλων γειτονικών ιρανικών νησίδων.Τέλος, σύμφωνα πάντα με τον Ισραηλινό αναλυτή, οι Αμερικανοί οφείλουν να είναι σίγουροι ότι οι μεγάλες ποσότητες ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου βρίσκονται πράγματι στην ευρύτερη περιοχή του Ισπαχάν, προτού αποφασίσουν να αποστείλουν χερσαία στρατεύματα στην ιρανική ενδοχώρα, προκειμένου είτε να μεταφέρουν εκτός ιρανικής επικράτειας την ποσότητα ουρανίου είτε να τη θάψουν βαθιά στη γη για να την καταστήσουν μη αξιοποιήσιμη.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.