Η Χαμάς συμφώνησε κατ' αρχήν με τη Φατάχ και άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις να συστήσει μια τεχνοκρατική επιτροπή για τη διαχείριση της Γάζας, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ στο Al Jazeera κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης, Χαλίλ αλ-Χάγια.

Ο αλ-Χάγια τόνισε ότι επιτεύχθηκε συμφωνία με τη Φατάχ επί του θέματος, παρά τη δήλωση της Φατάχ την περασμένη εβδομάδα που ήταν ενάντια στη διακήρυξη της Χαμάς και άλλων παρατάξεων, υποστηρίζοντας ότι η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ήταν το κατάλληλο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ζητήματος της προσωρινής διοίκησης στη Γάζα.

Ο αλ-Χάγια πρόσθεσε ότι η επιτροπή θα είναι προσωρινή και θα πρέπει να οδηγήσει σε παλαιστινιακές εκλογές και στον σχηματισμό παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Δεν απάντησε ωστόσο, στο πότε θα μπορούσε να συσταθεί μια τέτοια επιτροπή, λέγοντας ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει το χρονοδιάγραμμα.

Τόνισε για άλλη μια φορά ότι η Χαμάς δεν θα εγκαταλείψει τα όπλα της παρά μόνο με την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.

Ο αλ-Χάγια αναφέρθηκε επίσης στην 7η Οκτωβρίου, την ημέρα που η Χαμάς εισέβαλλε σε ισραηλινό έδαφος λέγοντας: «Η 7η Οκτωβρίου είναι το φυσικό αποτέλεσμα 77 ετών κατοχικής συμπεριφοράς. Επομένως, λέω ότι [η επίθεση] - παρά τον πόνο του λαού μας, των μαρτύρων και των κρατουμένων - έχει μεταφέρει το παλαιστινιακό ζήτημα σε ένα νέο στάδιο και έχει αποκαλύψει το πραγματικό πρόσωπο της κατοχής».

Πηγή: skai.gr

