Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η απόφαση για τον επόμενο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του έτους, σημειώνει το Reuters.

«Ίσως μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε λάβει μια απόφαση για τη Fed», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«Θα προχωρήσουμε σε έναν δεύτερο γύρο και ελπίζουμε να παρουσιάσουμε μια καλή λίστα υποψηφίων στον πρόεδρο αμέσως μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ο κατάλογος των υποψηφίων για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ έχει περιοριστεί στους Κρίστοφερ Γουάλερ, Κέβιν Γουόρς, Kέβιν Χάσετ, Mισέλ Μπάουμαν και Ρικ Ρίντερ, ανέφερε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα, εν πτήσει με το Air Force One.

Πηγή: skai.gr

