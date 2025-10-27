Να μετατρέψει την Μπούντεσβερ, τις ένοπλες δυνάμεις της δηλαδή, στον «ισχυρότερο συμβατικό στρατό της Ευρώπης», δεσμευόμενη να της παράσχει «όλους τους οικονομικούς πόρους που χρειάζεται» επιθυμεί η Γερμανία.

Ο Γερμανός Καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς σκοπεύει να εφοδιάσει την Μπούντεσβερ με όλα τα απαραίτητα εφόδια για αυτή του τη φιλοδοξία, σύμφωνα με νέα εσωτερικά κυβερνητικά έγγραφα που είδε το Politico.

Η εκτεταμένη λίστα των 39 σελίδων μαρτυρά ότι η Γερμανία επιθυμεί να ξοδέψει 377 δισ. ευρώ σε χερσαίες, αεροπορικές, θαλάσσιες, διαστημικές και κυβερνο-εξοπλιστικές αγορές. Το έγγραφο αποτελεί μια επισκόπηση του σχεδίου που θα περιγραφούν στον προϋπολογισμό του γερμανικού στρατού για το 2026, αλλά πολλές από αυτές είναι μακροπρόθεσμες αγορές για τις οποίες δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα.

Συνολικά, πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την εδώ και καιρό αναμενόμενη αμυντική αναμόρφωση της Γερμανίας, ο οποίος βασίζεται σταθερά στην εγχώρια βιομηχανία.

Από την άνοιξη, το Βερολίνο έχει κινηθεί για να αποσπάσει την άμυνα από το συνταγματικό φρένο χρέους της Γερμανίας, επιτρέποντας βιώσιμες πολυετείς δαπάνες πέρα ​​από το σχεδόν εξαντλημένο ειδικό ταμείο των 100 δισ. ευρώ που συστάθηκε υπό τη θητεία του πρώην καγκελάριου Όλαφ Σολτς.

Τα στοιχεία του καταλόγου θα εμφανιστούν σταδιακά, όταν θα είναι ολοκληρωμένα ώστε να τεθούν σε ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική επιτροπή προϋπολογισμού. Όλες οι προμήθειες αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ χρειάζονται την έγκριση της επιτροπής.

Εκατοντάδες δισεκατομμύρια

Τα έγγραφα δείχνουν ότι η Μπούντεσβερ θέλει να ξεκινήσει περίπου 320 νέα έργα όπλων και εξοπλισμού κατά τον κύκλο του προϋπολογισμού του επόμενου έτους. Από αυτά, τα 178 έχουν καταχωρημένο ανάδοχο. Τα υπόλοιπα παραμένουν «ακόμα ανοιχτά», γεγονός που δείχνει ότι μεγάλο μέρος του σχεδίου εκσυγχρονισμού της βρίσκεται ακόμη στα σκαριά.

Οι γερμανικές εταιρείες κυριαρχούν στις διαθέσιμες προσφορές με περίπου 160 έργα, αξίας περίπου 182 δισεκατομμυρίων ευρώ, που συνδέονται με εγχώριες εταιρείες.

Η Rheinmetall, ένας γερμανικός, διεθνής κατασκευαστής αμυντικού εξοπλισμού και τεχνολογίας, είναι μακράν ο μεγαλύτερος νικητής. Ο όμιλος με έδρα το Ντίσελντορφ και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις εμφανίζονται σε 53 ξεχωριστές γραμμές σχεδιασμού αξίας άνω των 88 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ θα εισρεύσουν απευθείας στην Rheinmetall, ενώ άλλα 56 δισεκατομμύρια ευρώ συνδέονται με θυγατρικές και κοινοπραξίες, όπως τα προγράμματα των οχημάτων μάχης Puma και Boxer που εκτελούνται με την KNDS.

Το έγγραφο προβλέπει την παράδοση συνολικά 687 Puma, συμπεριλαμβανομένων 662 εκδόσεων μάχης και 25 οχημάτων εκπαίδευσης οδηγών, έως το 2035.

Στον τομέα της αεράμυνας στοχεύει στην προμήθεια 561 συστημάτων πυργίσκων μικρής εμβέλειας Skyranger 30 για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την προστασία μικρής εμβέλειας — ένα πρόγραμμα που βρίσκεται πλήρως υπό την ηγεσία της Rheinmetall. Μαζί με αυτό συμπεριλαμβάνονται εκατομμύρια χειροβομβίδες και φυσίγγια τυφεκίων.

Η Diehl Defence αναδεικνύεται ως η δεύτερη μεγαλύτερη βιομηχανική βάση της Μπούντεσβερ μετά την Rheinmetall. Ο βαυαρικός κατασκευαστής πυραύλων εμφανίζεται σε 21 γραμμές προμηθειών αξίας 17,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με το έγγραφο, η Μπούντεσβερ στοχεύει να αγοράσει 14 ολοκληρωμένα συστήματα IRIS-T SLM αξίας 3,18 δισεκατομμυρίων ευρώ, 396 πυραύλους IRIS-T SLM αξίας περίπου 694 εκατομμυρίων ευρώ και άλλους 300 πυραύλους μικρής εμβέλειας IRIS-T LFK αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ. Συνολικά, αυτές οι γραμμές από μόνες τους ανέρχονται σε περίπου 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ — καθιστώντας το IRIS-T ένα από τα σημαντικότερα μεμονωμένα προγράμματα αεράμυνας στον σχεδιασμό της Μπούντεσβερ.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κερδίζουν επίσης έδαφος στη λίστα επιθυμιών του στρατού.

Επίσης, η Μπούντεσβερ θέλει να επεκτείνει τον οπλισμένο στόλο Heron TP που λειτουργεί με την ισραηλινή IAI, με στόχο την αγορά νέων πυρομαχικών για περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Ακολουθούν δώδεκα νέα τακτικά drones LUNA NG για περίπου 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Για το ναυτικό, τέσσερα ναυτικά drones uMAWS εμφανίζονται στο σχέδιο για περίπου 675 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα περιλαμβάνουν ανταλλακτικά, εκπαίδευση και συντήρηση.

Παράλληλα, η λίστα περιλαμβάνει περισσότερα από 14 δισεκατομμύρια ευρώ σε δορυφορικά προγράμματα, που απαιτούν νέους γεωστατικούς δορυφόρους επικοινωνιών, αναβαθμισμένους σταθμούς ελέγχου εδάφους και, το πιο φιλόδοξο στόχο, έναν αστερισμό δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Γης αξίας 9,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να διασφαλιστεί η συνεχής, ανθεκτική στις παρεμβολές συνδεσιμότητα για τα στρατεύματα και τα διοικητικά κέντρα.

Η ώθηση ευθυγραμμίζεται με το σχέδιο του υπουργού Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, ύψους 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, για την ενίσχυση της «διαστημικής ασφάλειας» της Γερμανίας.

Ένα από τα πιο πολιτικά φορτισμένα σχέδια στη λίστα επιθυμιών της Μπούντεσβερ είναι η πιθανή ανανέωση των 15 αεροσκαφών F-35 από την Lockheed Martin, αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του συστήματος πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό των ΗΠΑ. Αυτά θα διατηρούσαν το πυρηνικό μερίδιο της Γερμανίας άθικτο, αλλά θα διατηρούσαν επίσης την εξάρτησή της από την αμερικανική συντήρηση, το λογισμικό και την πρόσβαση σε δεδομένα αποστολών. Θα μπορούσε επίσης να σηματοδοτήσει μια περαιτέρω γερμανική σύγκλιση σε αμερικανικά όπλα που δεν μπορεί να αντικαταστήσει, ακριβώς καθώς οι πολιτικές εντάσεις βαθαίνουν σχετικά με το γαλλο-γερμανο-ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος έκτης γενιάς, το Future Combat Air System.

Το ίδιο αμερικανικό πλαίσιο εμφανίζεται και σε άλλα έργα υψηλού προφίλ.

Η Μπούντεσβερ σχεδιάζει να αγοράσει 400 πυραύλους κρουζ Tomahawk Block Vb έναντι περίπου 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ, μαζί με τρεις εκτοξευτές Lockheed Martin Typhon αξίας 220 εκατομμυρίων ευρώ — ένας συνδυασμός που θα έδινε στη Γερμανία εμβέλεια κρούσης 2.000 χιλιομέτρων.

Το προσωρινό σχέδιο αεροσκαφών θαλάσσιας περιπολίας του ναυτικού, αξίας 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα Boeing P-8A Poseidon, περιλαμβάνεται επίσης στο πρόγραμμα πωλήσεων στρατιωτικών αεροσκαφών στο εξωτερικό.

Συνολικά, περίπου 25 έργα συνδέονται με το εξωτερικό, αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων ευρώ, εμφανίζονται στον εσωτερικό σχεδιασμό της Μπούντεσβερ— λιγότερο δηλαδή από το 5% των συνολικών 377 δισεκατομμυρίων ευρώ που ζητήθηκαν για δαπάνες. Αντιθέτως, σχεδόν το ήμισυ της λίστας βασίζεται στη γερμανική βιομηχανία, και καλύπτει τεθωρακισμένα οχήματα, αισθητήρες και γραμμές πυρομαχικών.

