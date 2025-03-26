Νέο διάταγμα Τραμπ: Για να ψηφίσεις πρέπει να αποδείξεις πως είσαι Αμερικανός πολίτης

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τρίτη διάταγμα βάσει του οποίου θα απαιτείται από τους ψηφοφόρους να αποδεικνύουν ότι είναι Αμερικανοί πολίτες και θα εμποδίζει τις πολιτείες να καταμετρούν τις επιστολικές ψήφους που λαμβάνουν μετά την ημέρα των εκλογών.

Το διάταγμα αυτό προβλέπει εξάλλου τη στέρηση της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης από τις πολιτείες που δεν συμμορφώνονται.

Ο Τραμπ αμφισβητεί εδώ και καιρό το εκλογικό σύστημα των ΗΠΑ και εξακολουθεί να ισχυρίζεται ψευδώς ότι η ήττα του το 2020 έναντι του Τζο Μπάιντεν οφειλόταν σε νοθεία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ρεπουμπλικάνοι σύμμαχοί του έχουν επίσης ισχυριστεί χωρίς αποδείξεις ότι στις αμερικανικές εκλογές έχουν ψηφίσει πολλοί άνθρωποι που δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ, κάτι που είναι παράνομο και συμβαίνει σπάνια.

Πέρυσι η Βουλή των Αντιπροσώπων, στην οποία την πλειοψηφία είχαν οι Ρεπουμπλικάνοι, ενέκρινε νομοσχέδιο που απαγόρευε σε μη Αμερικανούς πολίτες να εγγράφονται για να ψηφίσουν στις ομοσπονδιακές εκλογές, κάτι που είναι ήδη παράνομο. Το νομοσχέδιο δεν υιοθετήθηκε από τη Γερουσία, η οποία τότε ήταν υπό τον έλεγχο των Δημοκρατικών.

Το χθεσινό διάταγμα του Τραμπ έχει αντίστοιχο στόχο. Οργανώσεις προάσπισης του δικαιώματος στην ψήφο εκτιμούν ότι το διάταγμα αυτό, όπως και το περσινό νομοσχέδιο της Βουλής των Αντιπροσώπων – με την ονομασία Safeguard American Voter Eligibility Act—θα στερούσε το δικαίωμα ψήφου πολλών Αμερικανών, ιδιαίτερα των έγχρωμων που δεν διαθέτουν διαβατήρια ή άλλα έγγραφα ταυτότητας.

Αναμένονται προσφυγές στη δικαιοσύνη

«Πρέπει να διορθώσουμε τις εκλογές μας», τόνισε χθες ο Τραμπ κατά την υπογραφή του διατάγματος. «Αυτή η χώρα είναι τόσο άρρωστη λόγω των εκλογών, των ψεύτικων εκλογών και των κακών εκλογών, θα το διορθώσουμε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο», πρόσθεσε.

Εναντίον του διατάγματος αυτού αναμένεται να κατατεθούν προσφυγές στη δικαιοσύνη.

«Πρόκειται για κατάφωρη επίθεση στη δημοκρατία και μια αυταρχική υφαρπαγή εξουσίας», κατήγγειλε η Λίσα Γκίλμπερτ συμπρόεδρος της οργάνωσης Public Citizen.

Τα τελευταία χρόνια οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν προσπαθήσει να επιβάλουν επιπλέον περιορισμούς στη διαδικασία των εκλογών, ενώ οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να απλουστευθεί η διαδικασία υποστηρίζοντας το δικαίωμα των Αμερικανών στην επιστολική ψήφο και την πρόωρη ψηφοφορία.

Η Public Citizen επεσήμανε ότι περίπου 146 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν διαθέτουν διαβατήριο ενώ έρευνα του Brennan Center έδειξε ότι το 9% των Αμερικανών πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου – 21,3 εκατ. άνθρωποι—δεν έχουν «άμεσα διαθέσιμα» αποδεικτικά ιθαγένειας.

Ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι το διάταγμα του Τραμπ θα εμποδίσει σε ξένους πολίτες να παρεμβαίνουν στις αμερικανικές εκλογές. Με βάση το διάταγμα, όσοι συμμετέχουν στις εκλογές για πρώτη φορά θα πρέπει κατά την εγγραφή τους για να ψηφίσουν να απαντούν σε μία ερώτηση που γίνεται συνήθως για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας.

«Οι ομοσπονδιακοί πόροι για τις εκλογές θα δίνονται στις πολιτείες υπό τον όρο ότι συμμορφώνονται με το σύνολο των μέτρων που προβλέπει η ομοσπονδιακή νομοθεσία, περιλαμβανομένης της απαίτησης να χρησιμοποιούν το εθνικό έντυπο εγγραφής ψηφοφόρων το οποίο θα απαιτεί απόδειξη υπηκοότητας», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Στο διάταγμα του Τραμπ επικρίνεται και η πολιτική κάποιων πολιτειών που επιτρέπουν την καταμέτρηση επιστολικών ψήφων μετά την ημέρα των εκλογών.

Σύμφωνα με το National Conference of State Legislatures, 18 πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο, οι Παρθένες Νήσοι και η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσινγκτον καταμετρούν επιστολικές ψήφους που έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου πριν ή ανήμερα της ημέρας των εκλογών, ανεξαρτήτως του πότε φτάνουν στα εκλογικά κέντρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

