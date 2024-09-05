Η Ονδούρα εκδίδει φερόμενο ως διακινητή ναρκωτικών στις ΗΠΑ

Σύμμαχος του πρώην προέδρου της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, καταδικασμένου για διακίνηση ναρκωτικών από δικαστήριο στη Νέα Υόρκη, εκδόθηκε χθες Τετάρτη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αστυνομία της λατινοαμερικάνικης χώρας, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση πως ακυρώνεται η διμερής συμφωνία ανάμεσα στην Τεγκουσιγκάλπα και την Ουάσιγκτον.

Ο Μάριο Χοσέ Κάλιξ, 42 ετών, παραδόθηκε στις αμερικανικές αρχές σε αεροδρόμιο στην Παλμερόλα, βόρεια της πρωτεύουσας, και επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό τις ΗΠΑ.

Η έκδοση του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών θα είναι η τελευταία από την Ονδούρα προς τις ΗΠΑ, μετά την ακύρωση της διμερούς συμφωνία των δυο κρατών, διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της ονδουριανής δικαιοσύνης Μέλβιν Ντουάρτε.

Ο κ. Κάλιξ, η έκδοση του οποίου είχε ζητηθεί το 2019 από τις αμερικανικές αρχές, συνελήφθη την 21η Ιουνίου και η έκδοσή του αποφασίστηκε από δικαστή τη 16η Αυγούστου.

Την ημέρα της σύλληψής του, ο υπουργός Ασφάλειας Γουστάβο Σάντσες ανέφερε ότι ανήκε «στην εγκληματική δομή» του πρώην προέδρου Ερνάντες, που πήρε τον ίδιο δρόμο λίγο καιρό αφού ολοκληρώθηκε η θητεία του.

Την έκδοση του κ. Κάλιξ ζήτησε το ομοσπονδιακό δικαστήριο της νότιας περιφέρειας της Νέας Υόρκης — το ίδιο που καταδίκασε τον Ιούνιο τον δεξιό πρώην πρόεδρο να εκτίσει 45 χρόνια κάθειρξης για ποινικά αδικήματα συνδεόμενα με τη διακίνηση ουσιών.

Η έκδοση καταγράφτηκε μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της προέδρου της Ονδούρας πως η κυβέρνησή της ακυρώνει τη συμφωνία έκδοσης για να αποτραπεί η χρήση της εναντίον στρατιωτικών που της είναι πιστή και επαπειλούμενο στρατιωτικό πραξικόπημα.

«Εξυφαίνεται συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησής μου», είπε η Σιομάρα Κάστρο, αφήνοντας εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί εμπλοκή της Ουάσιγκτον. Μια ημέρα νωρίτερα, δήλωνε πως «η ανάμιξη και ο επεμβατισμός των ΗΠΑ», η «πρόθεσή τους να κατευθύνουν την πολιτική της Ονδούρας» τους, είναι «ανυπόφορο» φαινόμενο.

Η διμερής συνθήκη με τις ΗΠΑ, που υπογράφτηκε το 1912, χαρακτηριζόταν από τα σημαντικότερα όπλα για την καταπολέμηση του «ναρκωκράτους» στο οποίο μετατράπηκε η Ονδούρα επί προεδρίας Ερνάντες (2014-2022).

Δυνάμει της συμφωνίας απελάθηκαν περίπου πενήντα υπήκοοι Ονδούρας στις ΗΠΑ από το 2014, ανάμεσά τους και ο ίδιος ο κ. Ερνάντες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

