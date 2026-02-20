Χαμάς: Εσωκομματικές εκλογές για ανάδειξη νέας ηγεσίας

Σε διαδικασία εσωτερικών εκλογών βρίσκεται σύμφωνα με το BBC η Χαμάς. Τα μέλη της οργάνωσης στη Γάζα έχουν ήδη ψηφίσει, ενώ αναμένεται να ψηφίσουν επίσης και τα μέλη στη Δυτική Όχθη, σε ισραηλινές φυλακές και στη διασπορά, για την ανάδειξη αντιπροσώπων στο 50μελές Γενικό Συμβούλιο Σούρα, το οποίο στη συνέχεια θα επιλέξει το Πολιτικό Γραφείο και έναν νέο μεταβατικό ηγέτη. Η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Ο νέος ηγέτης θα πρέπει να αποφασίσει σε ποιο βαθμό θα συνεργαστεί με ένα ειρηνευτικό σχέδιο που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, αν θα προχωρήσει σε αφοπλισμό και πόσο από το οπλοστάσιο θα παραδώσει, τι θα απαιτήσει από το Ισραήλ ως αντάλλαγμα και αν θα επιδιώξει τη συμμετοχή σε μια νέα κυβέρνηση της Γάζας, ή θα αποσυρθεί πλήρως από το πολιτικό παρασκήνιο.

Μεγάλο μέρος της ηγεσίας της Χαμάς έχει σκοτωθεί από το Ισραήλ στις στρατιωτικές εκστρατείες που κατέστρεψαν μεγάλο μέρος της Γάζας και στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 75.000 Παλαιστινίους σε διάστημα 28 μηνών.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Yahya Sinwar, ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα, και ο Mohammed Deif, στρατιωτικός διοικητής που ηγήθηκε της επίθεσης στο νότιο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, εκ των οποίων περισσότεροι από 800 άμαχοι.

Το Ισραήλ δολοφόνησε επίσης τον αναπληρωτή ηγέτη της οργάνωσης, Saleh al-Arouri, στη Βηρυτό τον Ιανουάριο του 2024, καθώς και τον γενικό πολιτικό ηγέτη Ismail Haniyeh στην Τεχεράνη τον Ιούλιο του 2024. Επιχείρησε ακόμη να εξοντώσει μεγάλο μέρος της εναπομείνασας ηγεσίας με αεροπορικό πλήγμα στη Ντόχα τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, όταν είχαν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν αμερικανική ειρηνευτική πρόταση, όμως τα βασικά στελέχη επέζησαν.

Οι δύο επικρατέστεροι υποψήφιοι για την ηγεσία φέρονται να είναι ο Khalil al-Hayya και ο Khaled Meshaal, οι οποίοι επέζησαν της επίθεσης στη Ντόχα. Μεταξύ τους εκπροσωπούν δύο διαφορετικές κατευθύνσεις για το μέλλον της Χαμάς.

Ο αλ-Χάγια ηγείται της πτέρυγας της Γάζας (αν και διαμένει στον Κόλπο) και θεωρείται διάδοχος του Σινουάρ, σκληροπυρηνικός, αν και όχι προερχόμενος από τη στρατιωτική πτέρυγα, και με στενότερους δεσμούς με το Ιράν.

Ο Μεσάαλ είναι βετεράνος της Χαμάς και από τους ιδρυτές της, έχοντας διατελέσει γενικός ηγέτης για περισσότερες από δύο δεκαετίες. Ηγείται σήμερα της οργάνωσης στο εξωτερικό και φέρεται να ζει στη Ντόχα. Θεωρείται πιο ευέλικτος πολιτικά, με ισχυρότερους δεσμούς με το Κατάρ και την Τουρκία.

«Ο Μεσάαλ θέλει να εξετάσει μια πολιτική διευθέτηση με το Ισραήλ, όχι αναγνώριση, αλλά ίσως μια μακροπρόθεσμη συμφωνία, και ακόμη και συμφιλίωση με την Παλαιστινιακή Αρχή, ώστε να επανενταχθεί στο επίσημο πολιτικό σύστημα», δήλωσε ο Μάικλ Μίλσταϊν, πρώην συνταγματάρχης των ισραηλινών στρατιωτικών πληροφοριών και νυν ακαδημαϊκός στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

«Οι δύο αυτοί εκπροσωπούν διαφορετικά στρατόπεδα και διαφορετικές ατζέντες για το μέλλον και τους στόχους της Χαμάς.»

Παραμένει ασαφές αν υπάρχουν και άλλοι σημαντικοί υποψήφιοι. Η ψηφοφορία διεξάγεται υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, λόγω του κινδύνου στοχοποίησης και δολοφονίας όσων αναλάβουν ηγετικό ρόλο.

«Όποιος κι αν αναλάβει, είτε στο Συμβούλιο Σούρα είτε στην κορυφή της ηγεσίας, το ερώτημα είναι ποιος θέλει να βρεθεί σε αυτή τη θέση, γνωρίζοντας ότι πιθανότατα θα βρίσκεται σε ισραηλινή λίστα στόχων;» δήλωσε ο Χάλεντ Ελγκίντι, ανώτερος ερευνητής στο Quincy Institute for Responsible Statecraft στην Ουάσιγκτον.

«Είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα νέο κεφάλαιο για τη Χαμάς, ίσως και υπαρξιακό. Θα επιβιώσει; Πώς θα μοιάζει στο μέλλον; Προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν την εικόνα της παράδοσης.»

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια ομάδα μη κομματικά συνδεδεμένων Παλαιστινίων τεχνοκρατών, η Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), αναμένεται να αναλάβει τη διακυβέρνηση της περιοχής και να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Παρότι η ηγεσία της Χαμάς φέρεται να έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να παραδώσει βαρύτερα όπλα, όπως ρουκέτες και όλμους, οι μαχητές της πιθανότατα θα αρνηθούν να παραδώσουν τα ατομικά τους όπλα, τα οποία θεωρούν απαραίτητα για αυτοάμυνα απέναντι σε ένοπλες φατρίες και εγκληματικές ομάδες στη Γάζα.

Το πρακτορείο Reuters μετέδωσε ότι η Χαμάς ανασυγκροτεί τις τελευταίες εβδομάδες τη δομή της, συλλέγοντας φόρους σε αγαθά που εισέρχονται στη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και αντικαθιστώντας ανώτερους αξιωματούχους σε υπουργεία και τοπικές διοικήσεις.

Πηγή: skai.gr

