Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη Μέση Ανατολή συναντήθηκε στο Τελ Αβίβ με συγγενείς Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας και τους είπε πως οι ΗΠΑ θα φέρουν πίσω τους αγαπημένους τους και θα διασφαλίσουν πως η Χαμάς θα λογοδοτήσει.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ συναντάται αυτήν τη στιγμή με οικογένειες ομήρων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ένα μέλος του Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων.

Περιστοιχισμένος από τους άνδρες ασφαλείας του, ο Γουίτκοφ έφθασε πεζή στην «πλατεία των ομήρων» στο Τελ Αβίβ, όπου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς των 49 ανθρώπων που παραμένουν στη Γάζα, ζωντανοί ή νεκροί, οι οποίοι απήχθηκαν την 7η Οκτωβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς, σύμφωνα με πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πρόβαλαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Φθάνοντας στο σημείο υπό τις εκκλήσεις συγγενών—«Φέρτε τους πίσω τώρα!», ο Γουίτκοφ συνομίλησε κατόπιν με μέλη οικογενειών σε ένα γειτονικό κτίριο, όπως διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του AFP.

Εκατοντάδες άνθρωποι, ορισμένοι ντυμένοι στα μαύρα και κρατώντας φωτογραφίες των δικών τους, συγκεντρώθηκαν σήμερα για να διαδηλώσουν σε αυτήν την πλατεία του Τελ Αβίβ, που έχει συμβολικά μετονομαστεί σε «πλατεία των ομήρων» και αποτελεί πλέον σημείο συνάντησης των οικογενειών των απαχθέντων και διαδηλωτών που ζητούν το τέλος των εχθροπραξιών.

Η δημοσιοποίηση από τον Ισλαμικό Τζιχάντ και κατόπιν από τη Χαμάς δύο βίντεο με ομήρους σε διάστημα δύο ημερών προκάλεσε έντονα συναισθήματα στο Ισραήλ και αναζωπύρωσε τον δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητα να επιτευχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα μία συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

«Αρκετά!» φώναζε ο Μίσελ Ιλούζ, πατέρας του ομήρου Γκι Ιλούζ. «Πόσο καιρό ακόμη πρέπει να υπομένουμε αυτό το μαρτύριο! (…) Πόσα ακόμη βίντεο πρέπει να δούμε χωρίς να μπορούμε να χωνέψουμε αυτό το ατέλειωτο βασανιστήριο! Σύντομα, θα φθάσουμε τα δύο χρόνια απερίγραπτου πόνου, 666 τραυματικές ημέρες…».

«Θα φέρουμε πίσω τα παιδιά σας και θα θεωρήσουμε τη Χαμάς υπεύθυνη για οποιαδήποτε επιβλαβή ενέργεια εκ μέρους της. Θα κάνουμε ό,τι είναι σωστό για τον λαό της Γάζας», είπε στις οικογένειες ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με μια ανακοίνωση.

«Γνωρίζουμε ποιοι είναι ζωντανοί και ορισμένοι θα θεωρηθούν υπαίτιοι εάν δεν βγουν ζωντανοί. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν αυτήν την ανακοίνωση», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ διατύπωσε επίσης την ελπίδα ότι το τέλος του πολέμου πλησιάζει.

«Έχουμε ένα σχέδιο να τερματίσουμε τον πόλεμο και να τους φέρουμε όλους πίσω».

Όπως αναφέρεται σε μια ανακοίνωση του Φόρουμ των Οικογενειών ομήρων, ο Γουίτκοφ υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της συνάντησης που διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες «τη δέσμευση του προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ, όπως και την προσωπική του δέσμευση» για την επιστροφή όλων των ομήρων.

Σύμφωνα με επίσημα ισραηλινά στοιχεία, 50 όμηροι παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 πιστεύεται πως είναι ζωντανοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.