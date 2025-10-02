Η Ουκρανία διαπραγματεύεται στην Ουάσιγκτον μια πρωτοφανή συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ για την ανταλλαγή τεχνολογίας drones, με αντάλλαγμα αποζημιώσεις, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί νέα φάση στη στρατιωτική συνεργασία με τις ΗΠΑ.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Wall Street Journal, μια ουκρανική ομάδα βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στην Ουάσιγκτον για να διαμορφώσει μια ιστορική συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία θα προβλέπει ότι το Κίεβο θα μοιραστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες την τεχνολογία των drones που έχει δοκιμαστεί στο πεδίο της μάχης, έναντι δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή άλλων μορφών αποζημίωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών.

Η συμφωνία, που έχει τη στήριξη του προέδρου Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον ολοκληρωθεί θα αποτελέσει ορόσημο στη σχέση ασφάλειας μεταξύ Ουάσιγκτον και Κιέβου.

Εδώ και χρόνια, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις λαμβάνουν αμερικανικά όπλα, πιο πρόσφατα μέσω μιας συμφωνίας βάσει της οποίας η κυβέρνηση Τραμπ πουλάει όπλα σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες τα δωρίζουν στο Κίεβο.

Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, η Ουκρανία θα αξιοποιήσει την εκτεταμένη εμπειρία της στην παραγωγή και χρήση drones κατά του ρωσικού στρατού. Μια ουκρανική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υφυπουργό Άμυνας Σεργκίι Μπόγεφ, ξεκίνησε την Τρίτη πολυήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με αξιωματούχους του Πενταγώνου και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η ολοκλήρωση της λεπτομερούς συμφωνίας, η οποία θα μπορούσε να αξίζει δισεκατομμύρια δολάρια, πιθανότατα θα χρειαστεί μήνες, σύμφωνα με Αμερικανό κυβερνητικό αξιωματούχο.

Παρότι οι αμερικανικές εταιρείες κατασκευάζουν ορισμένα προηγμένα drones, οι Ουκρανοί έχουν σαφές προβάδισμα στη μαζική παραγωγή φθηνών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs), τα οποία έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο πεδίο της μάχης.

«Χρειαζόμαστε την ουκρανική τεχνολογία drones στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ουίλιαμ ΜακΝάλτι, εταίρος στο αμερικανικό επενδυτικό ταμείο UA1, που έχει επενδύσει σε οκτώ ουκρανικές αμυντικές εταιρείες.

Η πιθανή συμφωνία έχει και πολιτική σημασία, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να εδραιώσει τους δεσμούς του με τον Ντόναλντ Τραμπ, η στήριξη του οποίου στην Ουκρανία ήταν κατά καιρούς ασταθής. Ο Τραμπ εμφανίζεται ολοένα και πιο εκνευρισμένος με την απόφαση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν να εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία, ενώ απορρίπτει τις εκκλήσεις του Λευκού Οίκου για διαπραγματεύσεις, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για μεγαλύτερη συνεργασία ΗΠΑ-Ουκρανίας.

Η συμφωνία για τα drones διαμορφώνεται ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου, που περιλαμβάνει και μια ξεχωριστή «μεγάλη συμφωνία», στο πλαίσιο της οποίας η Ουκρανία ελπίζει να αγοράσει όπλα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος Ζελένσκι. Το Κίεβο ελπίζει ότι το πακέτο αυτό θα περιλαμβάνει και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, ώστε να επεκτείνει την ικανότητά του να πλήττει τη Ρωσία.

Η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία υπογραμμίζει επίσης πόσο μπορεί να ωφεληθεί η αμερικανική αμυντική βιομηχανία από την Ουκρανία, η οποία έχει πρωτοπορήσει σε νέες τεχνολογίες και τακτικές, αλλά και στην ταχεία ενσωμάτωση καινοτομιών στο μεταβαλλόμενο πεδίο της μάχης. Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία ξαναγράφει τους κανόνες του σύγχρονου πολέμου, κυβερνήσεις, επενδυτές και εταιρείες στην Ευρώπη σπεύδουν ήδη να αξιοποιήσουν την ουκρανική τεχνολογία drones.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε ότι η συμφωνία για τα drones σχεδιάζεται ώστε να επιτρέψει στις αμερικανικές δυνάμεις να αξιοποιήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ουκρανίας στα UAVs. Με τη σειρά του, το Κίεβο επιδιώκει να αποκτήσει προηγμένα αμερικανικά όπλα, όπως το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot, τους εκτοξευτές Himars για ρουκέτες GMLRS και πυραύλους ATACMS, καθώς και τα μαχητικά πολλαπλών ρόλων της αμερικανικής αεροπορίας.

Η χρήση από την Ουκρανία πυραύλων Atacms εναντίον στόχων στο εσωτερικό της Ρωσίας τελεί υπό τον έλεγχο του Πενταγώνου και, από τότε που ανέλαβε την προεδρία ο Ντόναλντ Τραμπ, κανένας δεν έχει εκτοξευθεί εναντίον ρωσικών εδαφών. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ ανέφεραν ότι εξετάζουν τώρα το αίτημα του Κιέβου για αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς και έχουν ήδη εγκρίνει την παροχή πληροφοριών για ουκρανικά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους εντός Ρωσίας, τα οποία πραγματοποιούνται κυρίως με drones.

Σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν τις συνομιλίες, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία εξετάζουν διάφορους μηχανισμούς για να διευκολυνθεί η μεταφορά τεχνολογίας drones από το Κίεβο στην Ουάσιγκτον. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συμφωνίες βάσει των οποίων ουκρανικές εταιρείες θα παρέχουν τεχνολογία και πρωτότυπα drones σε αμερικανικές εταιρείες με αντάλλαγμα δικαιώματα χρήσης ή την ίδρυση μιας ουκρανικής θυγατρικής στις ΗΠΑ για παραγωγή drones. Μια ακόμη επιλογή είναι η απευθείας αγορά drones από την Ουκρανία για λογαριασμό του αμερικανικού στρατού.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση Τραμπ και το Κίεβο κατέληξαν σε συμφωνία που έδινε στις ΗΠΑ πρόσβαση σε ορυκτούς πόρους της Ουκρανίας. Ωστόσο, καθώς τα δικαιώματα εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων βρίσκονται κυρίως υπό κρατικό έλεγχο, η διαπραγμάτευση αποδείχθηκε ευκολότερη.

Αντίθετα, οποιαδήποτε συμφωνία για την τεχνολογία των drones θα πρέπει να διασφαλίζει την πρόσβαση σε τεχνολογίες και συστήματα από ιδιωτικές ουκρανικές εταιρείες drones. Στην Ουκρανία δραστηριοποιούνται περισσότερες από 300 εταιρείες drones, σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο Οπλοποιών.

Ένα βασικό ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η εκτεταμένη χρήση κινεζικών εξαρτημάτων στα ουκρανικά drones. Οι αμερικανικές εταιρείες που θα αποκτήσουν ουκρανικά drones ή τεχνολογίες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν κινεζικά εξαρτήματα, λόγω της ανάγκης για ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού.

Από την αρχή της εισβολής της Μόσχας, η Ουκρανία στράφηκε στα drones για να προκαλέσει πλήγματα στις μεγαλύτερες και καλύτερα εξοπλισμένες ρωσικές δυνάμεις. Έκτοτε, η χώρα έχει πρωτοπορήσει στη χρήση φθηνών drones First Person View (FPV), ναυτικών drones και τεχνητής νοημοσύνης στον συγκεκριμένο τομέα, μεταξύ άλλων καινοτομιών.

Μόνο το περασμένο έτος, η Ουκρανία παρήγαγε περισσότερα από δύο εκατομμύρια drones.

Η Ουκρανία μπορεί να κατασκευάζει τα drones της με 20% έως 30% του κόστους των δυτικών κατασκευαστών, δήλωσε ο Ουίλιαμ ΜακΝάλτι του ταμείου UA1. Σύμφωνα με αναλυτές, αυτή η τεχνογνωσία στη μαζική παραγωγή φθηνών drones είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται περισσότερο η Δύση.

Στην προσπάθεια επίτευξης της συμφωνίας, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα αποκομίσουν επίσης τα οφέλη μιας ουκρανικής βιομηχανίας drones, την οποία η Ουάσιγκτον υποστηρίζει αθόρυβα εδώ και χρόνια. Μετά την αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση του 2023, ο τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, ανέθεσε τη σύνταξη σειράς αναλύσεων πληροφοριών, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη drones μικρού και μεγάλου βεληνεκούς θα ενίσχυε σημαντικά τον ουκρανικό στρατό.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν ενέκρινε επιπλέον 1,5 δισ. δολάρια για τα προγράμματα UAV και πυραύλων της Ουκρανίας, συμπεριλαμβάνοντας την παροχή κρίσιμων εξαρτημάτων που δεν κατασκευάζονταν εγχώρια. Ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενημέρωσε τον Ζελένσκι για την έκταση της προσπάθειας σε συνάντηση στην Ουάσιγκτον τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Πιστεύαμε ότι θα είχε στρατηγικό αντίκτυπο για την Ουκρανία να διαθέτει μια βιώσιμη και μαζική παραγωγή αποτελεσματικών drones εγχώριας παραγωγής», δήλωσε ο Ντέιβιντ Σίμερ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής πολιτικής για την Ουκρανία στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας κατά την κυβέρνηση Μπάιντεν. «Τώρα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε οι ίδιοι από τις καινοτομίες της Ουκρανίας».

Στην Ευρώπη, κυβερνήσεις και επενδυτές έχουν ήδη καταλήξει σε παρόμοιο συμπέρασμα. Τον Σεπτέμβριο, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Κίεβο ανακοίνωσαν συμφωνία για κοινή παραγωγή ουκρανικών drones στη Βρετανία. Οι δύο πλευρές σχεδιάζουν ήδη τη μαζική παραγωγή ενός μη επανδρωμένου συστήματος με το όνομα Octopus, το οποίο αναχαιτίζει άλλα drones στον αέρα.

Νωρίτερα φέτος, η δανική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με το Κίεβο για να βοηθήσει τις ουκρανικές αμυντικές εταιρείες να κατασκευάζουν drones και άλλα όπλα στη Δανία.

Παράλληλα, ευρωπαϊκές εταιρείες και επενδυτές επενδύουν σε ουκρανικές εταιρείες drones. Η γερμανική Quantum Systems απέκτησε μερίδιο 10% στη Frontline, ουκρανική εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή αυτόνομων επίγειων και εναέριων συστημάτων, με δικαίωμα να το αυξήσει στο 25%. Η Frontline αναζητά ευρωπαϊκή τοποθεσία για την παραγωγή μέρους των προϊόντων της. «Πρόκειται για την κλιμάκωση της παραγωγής σε ένα ασφαλές περιβάλλον», δήλωσε ο Νικίτα Ροζκόφ, στέλεχος της εταιρείας.

Άλλες ουκρανικές εταιρείες επίσης εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκατάστασης μονάδων στο εξωτερικό. Η Skyeton, που κατασκευάζει το Raybird, ένα drone επιτήρησης το οποίο, όπως υποστηρίζει, μπορεί να επιχειρεί για περισσότερες από 28 ώρες, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για να ανοίξει εργοστάσιο στη νότια Αγγλία.

Οι δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες δεν επιζητούν μόνο την ουκρανική τεχνολογία, αλλά και τα δεδομένα και την εμπειρία που αποκτήθηκαν στο πεδίο της μάχης.

«Οποιαδήποτε εταιρεία δεν διαθέτει ομάδα στην Ουκρανία δεν κατανοεί τις σημερινές συνθήκες στο πεδίο μάχης για τα drones και τα ρομποτικά συστήματα», δήλωσε ο Σαμ Βάι, διευθύνων σύμβουλος της Syos Aerospace, κατασκευάστριας drones ξηράς και θαλάσσης με έδρα τη Νέα Ζηλανδία.



