WSJ: Εκρηκτικοί μηχανισμοί βρέθηκαν στο όχημα του νεαρού άνδρα που πυροβόλησε τον Τραμπ

Η αμερικανική αστυνομία βρήκε εκρηκτικούς μηχανισμούς στο αυτοκίνητο του 20χρονου Τόμας Μάθιου Κρουκς ο οποίος επιχείρησε να σκοτώσει τον πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal, χωρίς να κατονομάζει τις πηγές της.

Το όχημα που οδηγούσε ο Τόμας Μάθιου Κρουκς ήταν σταθμευμένο κοντά στον χώρο της προεκλογικής συγκέντρωσης του Τραμπ στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο AP βρέθηκαν υλικά για την κατασκευή βομβών τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στο σπίτι του υπόπτου.

Η εφημερίδα και το τηλεοπτικό δίκτυο ABC ανέφεραν επίσης ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο Κρουκς είχε αγοραστεί νόμιμα από τον πατέρα του.

