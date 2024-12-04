Francis Ford Coppola: Θα σκηνοθετήσει ένα παράξενο μιούζικαλ

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα φέρεται να σχεδιάζει η επόμενη ταινία του να είναι ένα «περίεργο μιούζικαλ τύπου δεκαετίας του '30». Ο βετεράνος σκηνοθέτης, ο οποίος εδραίωσε τη φήμη του με τις ταινίες The Godfather (Ο Νονός) και Apocalypse Now (Αποκάλυψη Τώρα) σκηνοθέτησε το φιλμ Megalopolis, ένα έργο πάθους που χρηματοδότησε με δικά του χρήματα, το οποίο όμως συγκέντρωσε αρνητικές κριτικές και εξελίχθηκε σε εισπρακτική αποτυχία.

Απτόητος, ο Φράνσις Φορντ Κόπολα εστιάζει ήδη στο επόμενο μεγάλο του κινηματογραφικό έργο και σε συνέντευξή του στη Washington Post εξήγησε ότι σκοπεύει να ξεκινήσει την παραγωγή της νέας ταινίας «Glimpses Of The Moon» στο Λονδίνο το νέο έτος.

Περιγράφοντας την ταινία «ένα παράξενο μιούζικαλ σε στιλ της δεκαετίας του '30» και «ένα πολύ περίεργο εφεύρημα» που έχει «έντονα χορευτικά και μουσικά στοιχεία», τόνισε ότι αυτή τη φορά έχει χρηματοδοτήσει την ταινία «με συμβατικό τρόπο, με τη βοήθεια εθνικών χρηματοδοτήσεων, γιατί έχει πάρει δάνεια.

«Δεν θα είναι σε καμία περίπτωση φθηνό» συνέχισε, αλλά είπε ότι σε αντίθεση με την ταινία Megalopolis δεν θα είναι «έπος».

Η ταινία «Glimpses Of The Moon» θα είναι διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος της Ίντιθ Γουόρτον και θα ενσωματώνει στοιχεία της κωμωδίας του 1937 «The Awful Truth», με τις δύο πλοκές να αφηγούνται την ιστορία ενός παντρεμένου ζευγαριού που χωρίζει, αλλά μετανιώνει για την απόφασή του.

