Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξαπολύσει μια στοχευμένη διαφημιστική εκστρατεία στη βόρεια Γαλλία, προειδοποιώντας τους μετανάστες ότι αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο επιστροφής τους εάν διασχίσουν τη Μάγχη με μικρές βάρκες. Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς το Λονδίνο προετοιμάζεται να απελάσει τους πρώτους μετανάστες στο πλαίσιο μιας νέας συμφωνίας επιστροφών με το Παρίσι.

Η χρηματοδοτούμενη από το βρετανικό υπουργείο εσωτερικών εκστρατεία αξιοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να μεταφέρει το μήνυμά της. Βίντεο στο YouTube και εικόνες στο Facebook προβάλλονται σε λογαριασμούς χρηστών που, βάσει συγκεκριμένων δημογραφικών στοιχείων, θεωρείται πιθανό να σχεδιάζουν ένα παράνομο ταξίδι προς τη Βρετανία. Η στόχευση των διαφημίσεων βασίζεται στην τοποθεσία, το φύλο και την εθνικότητα των χρηστών.

Όπως αναφέρουν οι Times, αυτή είναι η πρώτη φορά που το βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών καταφεύγει σε ψηφιακές διαφημίσεις στη βόρεια Γαλλία, μια τακτική που απαιτούσε την έγκριση της γαλλικής κυβέρνησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παρίσι είχε εμποδίσει στο παρελθόν παρόμοιες προσπάθειες της προηγούμενης βρετανικής κυβέρνησης για τη διαφήμιση του αμφιλεγόμενου σχεδίου απέλασης μεταναστών στη Ρουάντα, λόγω της αντίθεσής του στη συγκεκριμένη πολιτική.

Το οπτικοακουστικό υλικό των διαφημιστικών σποτ περιλαμβάνει πλάνα με μετανάστες που έφτασαν στο Ντόβερ και κρατήθηκαν σε κέντρα κράτησης, ενώ ολοκληρώνεται με την εικόνα ενός αεροπλάνου που απογειώνεται. Το μήνυμα μεταδίδεται στα γαλλικά, καθώς και σε γλώσσες που είναι πιθανό να ομιλούν οι μετανάστες, όπως Παστού, Φαρσί και Αραβικά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ακολουθεί το μοντέλο προηγούμενων εκστρατειών στο Βιετνάμ και την Αλβανία, οι οποίες, σύμφωνα με το Λονδίνο, οδήγησαν σε μείωση των αφίξεων μετά την υπογραφή αντίστοιχων συμφωνιών επιστροφής. Οι δαπάνες για τις εν λόγω εκστρατείες ανήλθαν σε 430.000 λίρες στο Βιετνάμ τα τελευταία δύο χρόνια και 134.000 λίρες στην Αλβανία το 2023.

Η διαφημιστική εκστρατεία συμπίπτει χρονικά με την ενεργοποίηση της νέας συμφωνίας «ένας μέσα ένας έξω» που συνήφθη με τη Γαλλία τον Ιούλιο. Η συμφωνία αυτή επιτρέπει στο Ηνωμένο Βασίλειο, για πρώτη φορά μετά την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης στη Μάγχη το 2018, να επιστρέφει μετανάστες που φτάνουν παράνομα με βάρκες. Ως αντάλλαγμα, θα δέχεται έναν ισάριθμο αριθμό αιτούντων άσυλο από τη Γαλλία, οι οποίοι έχουν οικογενειακούς δεσμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει εκφράσει την προσδοκία ότι οι πρώτες απελάσεις θα πραγματοποιηθούν εντός του τρέχοντος μηνός, αν και η υπουργός εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, έχει επισημάνει ότι υπάρχουν ακόμη νομικές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Από τις 6 Αυγούστου, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία, περισσότεροι από 100 μετανάστες έχουν τεθεί υπό κράτηση με σκοπό την απέλασή τους.

Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έχουν διασχίσει τη Μάγχη φέτος έχει φτάσει στο ρεκόρ των 29.053. Ωστόσο, παρατηρείται μια πρόσφατη κάμψη, καθώς για περισσότερο από μία εβδομάδα δεν έχει καταγραφεί κανένας διάπλους, ενώ οι 3.567 αφίξεις που σημειώθηκαν από τις 6 Αυγούστου συνιστούν τον χαμηλότερο αριθμό για τον μήνα Αύγουστο από το 2021.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.