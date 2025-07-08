Σε στρατιωτική ετοιμότητα τίθεται το λιμάνι του Ρότερνταμ, καθώς η Ευρώπη προετοιμάζεται για πιθανή σύρραξη με τη Ρωσία.

Στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, το Ρότερνταμ, γίνονται προετοιμασίες για την υποδοχή στρατιωτικού υλικού σε περίπτωση σύρραξης με τη Ρωσία, ενώ συνεργάζεται με το λιμάνι της Αμβέρσας για πιθανές εκτροπές φορτίων, σύμφωνα με δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του λιμανιού στους Financial Times.

Ο Μπουντεβάιν Σίμονς, διευθύνων σύμβουλος του Λιμανιού του Ρότερνταμ, δήλωσε ότι υπάρχει συντονισμός με το γειτονικό λιμάνι της Αμβέρσας για τη διαχείριση -αν χρειαστεί- άφιξης οχημάτων και εφοδίων από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

«Δεν είναι κάθε τερματικός σταθμός κατάλληλος για τη διαχείριση στρατιωτικών φορτίων», είπε στους Financial Times. «Αν χρειαστεί να μεταφερθούν μεγάλες ποσότητες στρατιωτικού υλικού, θα στραφούμε προς την Αμβέρσα ή άλλα λιμάνια για να αναλάβουν μέρος της χωρητικότητας και το αντίστροφο. Βλέπουμε πια όλο και λιγότερο ο ένας τον άλλο ως ανταγωνιστή. Φυσικά, ανταγωνιζόμαστε όπου χρειάζεται, αλλά συνεργαζόμαστε όπου μπορούμε».

Οι ενέργειες στο Ρότερνταμ αποτελούν μέρος ενός γενικότερου κύματος προετοιμασιών για πόλεμο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταρτίζει σχέδιο επανεξοπλισμού ύψους έως και 800 δισ. ευρώ, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει την αμυντική της αυτάρκεια τόσο ως απάντηση στις απαιτήσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσο και για την αποτροπή της ρωσικής επιθετικότητας, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει στον τέταρτο χρόνο.

Η Ολλανδία, μαζί με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ, έχει δεσμευτεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ. Τον Μάιο, το ολλανδικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι το Ρότερνταμ θα πρέπει να διαθέσει χώρο για την υποδοχή μεγάλου αριθμού πλοίων με στρατιωτικά φορτία, κατόπιν αιτήματος του ΝΑΤΟ.



Ο Σίμονς δήλωσε ότι ένα ή περισσότερα πλοία θα δένουν στην αποβάθρα για αρκετές εβδομάδες, τέσσερις ή πέντε φορές το χρόνο, αν και η τοποθεσία μπορεί να αλλάζει. Ο τερματικός σταθμός εμπορευματοκιβωτίων του Ρότερνταμ είναι το μόνο σημείο στο λιμάνι όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί ασφαλής μεταφόρτωση πυρομαχικών από πλοίο σε πλοίο.

Θα διεξάγονται επίσης αποβατικές στρατιωτικές ασκήσεις αρκετές φορές ετησίως.

Το λιμάνι έχει διαχειριστεί εξοπλισμό και στο παρελθόν, με αιχμή κατά τον Πόλεμο του Κόλπου το 2003, αλλά ακόμη και στην κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου, δεν διέθετε αποκλειστική προβλήτα για στρατιωτικούς σκοπούς.

Η Αμβέρσα δέχεται τακτικά εφόδια για τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Ευρώπη.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προειδοποίησε τον Ιούνιο ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί σε κράτος-μέλος της Συμμαχίας έως το 2030.

Το Ρότερνταμ εκτείνεται σε μήκος 42 χιλιομέτρων κατά μήκος του ποταμού Μάας στην Ολλανδία και διαχειρίζεται περίπου 436 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, υποδεχόμενο 28.000 πλοία από τη θάλασσα και 91.000 πλοία από ποτάμια από τη Γερμανία και το εσωτερικό της Ευρώπης.

Το λιμάνι έχασε περίπου 8% του εμπορίου του, κυρίως πετρέλαιο, μετά τις κυρώσεις της ΕΕ στη Ρωσία.

Η Αμβέρσα διαχειρίζεται 240 εκατομμύρια τόνους φορτίου ετησίως, καθιστώντας την το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι στην ΕΕ.

Ο Σίμονς πρόσθεσε ότι τα δύο λιμάνια συνεργάζονται στενά για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας.

«Οι ομάδες μας συνεργάζονται όλο και πιο στενά σε διάφορα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας.», σημείωσε.

Η πανδημία Covid-19, κατά την οποία τα ευρωπαϊκά κράτη πάσχιζαν για την προμήθεια προστατευτικού εξοπλισμού και για φάρμακα, ανέδειξε την εξάρτησή τους από λίγους προμηθευτές, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Η απότομη μείωση των ρωσικών ροών πετρελαίου μετά την εισβολή της στην Ουκρανία ήταν ένα ακόμη μάθημα, είπε ο Σίμονς.

Κάλεσε τις ευρωπαϊκές χώρες να αποθηκεύουν κρίσιμα αγαθά, όπως ήδη κάνουν με το πετρέλαιο. Η ΕΕ υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να διατηρούν στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου για 90 ημέρες, από την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης του 1973, όταν οι αραβικές χώρες μείωσαν την παραγωγή για να ασκήσουν πίεση στη Δύση εν μέσω της σύγκρουσής τους με το Ισραήλ.

«Θα πρέπει να κάνουμε το ίδιο με υλικά όπως ο χαλκός, το λίθιο, ο γραφίτης και άλλα κρίσιμα ορυκτά», ανέφερε ο Σίμονς.

«Έχουμε στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, δεν έχουμε ακόμη για το φυσικό αέριο, φυσικά διαθέτουμε κάποια κοιτάσματα στην Ευρώπη που μπορούν να βοηθήσουν. Όμως πρέπει να σκεφτούμε ευρύτερα την έννοια της στρατηγικής ανθεκτικότητας: και στα φαρμακευτικά προϊόντα, και στο πού αποθηκεύονται. Πόσο ανθεκτική είναι μια κοινωνία; Κι αυτό γίνεται όλο και πιο σημαντικό όσο ο κόσμος γίνεται πιο ασταθής».

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι περιοχές γύρω από τα λιμάνια, με τις ανεπτυγμένες υποδομές, είναι κατάλληλες για τέτοιου είδους στρατηγικές αποθήκες. Μάλιστα, μέρος των ολλανδικών στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου βρίσκεται ήδη στο Ρότερνταμ.

Η ΕΕ αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη μια νέα «στρατηγική για τα αποθέματα», η οποία θα καλύπτει ιατρικά εφόδια, κρίσιμες πρώτες ύλες, ενεργειακό εξοπλισμό, καταφύγια και ενδεχομένως τρόφιμα και νερό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.