Μπάκιγχαμ: Ο βασιλιάς Κάρολος ζήτησε ελληνορθόδοξη μουσική στη στέψη του

"Επιστρατεύθηκε" και ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Άντριου Λόιντ Γουέμπερ για να συνθέσει νέο ύμνο της στέψης του Καρόλου

Δώδεκα νέα μουσικά κομμάτια θα ακουστούν στη στέψη του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας στο Αβαείο του Γουέστμινστερ το Μάιο, συμπεριλαμβανομένης ελληνορθόδοξης μουσικής, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.



Έξι ορχηστρικές παραγγελίες, πέντε χορωδιακές και μία οργανική, έχουν δημιουργηθεί από Βρετανούς συνθέτες, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου ύμνου της στέψης από τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη Άντριου Λόιντ Γουέμπερ. Ο Γουέμπερ, ο οποίος είναι γνωστός για κλασικά μιούζικαλ, συμπεριλαμβανομένων των The Phantom Of The Opera, Cats, Evita και Jesus Christ Superstar, δήλωσε ότι είναι «απίστευτα τιμή» που του ζητήθηκε να συνθέσει έναν νέο ύμνο.



«Μια σειρά από μουσικά στυλ και ερμηνευτές συνδυάζουν την παράδοση, την κληρονομιά και τις τελετές με νέες μουσικές φωνές του σήμερα, αντανακλώντας τη δια βίου αγάπη και υποστήριξη του Βασιλιά για τη μουσική και τις τέχνες», ανέφερε το παλάτι σε ανακοίνωσή του.



Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε επίσης ότι ο Κάρολος ζήτησε ελλορθόδοξη μουσική, ως φόρο τιμής στον πατέρα του, πρίγκιπα Φίλιππο, ο οποίος γεννήθηκε στο ελληνικό νησί της Κέρκυρας και απεβίωσε το 2021. Θα ερμηνευτεί από Βυζαντινό Φωνητικό Σύνολο.



Ο νέος βασιλιάς διατηρεί ιδιαίτερους δεσμούς με την Ελλάδα. Ο πατέρας του και ο παππούς του, πρίγκιπας Ανδρέας, ήταν μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Προπάππος του είναι ο βασιλιάς Γεώργιος Α’. Ο ίδιος ο Κάρολος έχει επισκεφθεί τη χώρα μας πολλές φορές, και έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με το Άγιο Όρος.



Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Daily Mail, δύο δημοφιλείς τραγουδιστές αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην στέψη του βασιλιά Κάρολου, η Αντέλ και ο Εντ Σίραν, επικαλούμενοι πάντως επαγγελματικές υποχρεώσεις.



Σύμφωνα με την Mail ωστόσο, πολύ κοντά στο να πει το «ναι» είναι ο Λάιονελ Ρίτσι, ενώ φέρονται να έχουν δεχτεί οι Spice Girls να συμμετάσχουν στους εορτασμούς, με το reunion να αναμένεται με ενδιαφέρον, παρότι η συμμετοχή της Βικτόρια Μπέκαμ δεν είναι βέβαιη.

