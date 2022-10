Βρετανία: Ο Ρίσι Σούνακ ανακοίνωσε επισήμως ότι διεκδικεί την πρωθυπουργία

Tην απόφασή του να διεκδικήσεο την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας, ανακοίνωσε επισήμως την Κυριακή ο πρώην υπουργός των Οικονομικών, Ρίσι Σούνακ.



Είχε προηγηθεί τρίωρη συνάντησή του με τον Μπόρις Τζόνσον για να αποφευχθεί το «ρήγμα» στους κόλπους των Συντηρητικών.

Ο Σούνακ συγκέντρωσε την υποστήριξη πάνω από 100 βουλευτών των Τόρις.



Στο tweet που ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, ο Σουνάκ έγραψε «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια σπουδαία χώρα, αλλά αντιμετωπίζουμε μια βαθιά οικονομική κρίση».

Ο Σουνάκ υπόσχεται ότι μπορεί «να διορθώσει την οικονομία μας, να ενώσει το κόμμα μας και να προσφέρει για τη χώρα μας» και ότι αν και «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι ακόμη μεγαλύτερες» από αυτές που έθεσε η πανδημία, «οι ευκαιρίες - αν κάνουμε τη σωστή επιλογή - είναι εξαιρετικές».

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK