Λονδίνο: Μειώνεται το απόθεμα σύγχρονων πυραύλων για τους Ρώσους

Μια εξήγηση για τα αιματηρά ρωσικά πλήγματα σε Κρεμεντσούκ και Οδησσό, στην πρώτη περίπτωση σε εμπορικό κέντρο και στη δεύτερη σε συγκρότημα κατοικιών μπορεί να δίνει η ανακοίνωση του Λονδίνου, σημειώνοντας ότι και στις δύο περιπτώσεις δεν χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι ακριβείας.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί αντιπλοϊκούς πυραύλους σε “ένα δευτερεύοντα ρόλο κατά χερσαίων στόχων, πιθανώς εξαιτίας της μείωσης των αποθεμάτων σε πιο εύστοχα σύγχρονα όπλα,” ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στην τελευταία ενημέρωση πληροφοριών ασφάλειας για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία απορρίπτει τις αναφορές ασφάλειας της Βρετανίας, ως προπαγάνδα.

Οι βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών ανακοίνωσαν ότι το όπλο που έπληξε ένα εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρεμεντσούκ στις 27 Ιουνίου ήταν πιθανώς, ένας πύραυλος KH-32 που χρησιμοποιείται για πλήγματα κατά στόχων επιφανείας και “δεν προορίζεται να πλήξει με ακρίβεια χερσαίους στόχους.”

Τα πιο πρόσφατα πλήγματα κατά ενός συγκροτήματος κατοικιών στην Οδησσό, έγιναν πιθανώς με την χρήση και ενός πυραύλου KH-22 που έχει ακόμη μικρότερη ακρίβεια πλήγματος,” σύμφωνα με την ίδια αναφορά του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 2 July 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/fwzYduGXwf



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VTNFQTqnjK