Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και ο υφυπουργός Υγείας, Ζουμπίρ Άχμεντ, υπέβαλε την παραίτησή του, όπως μεταδίδει ο Guardian.

Στην επιστολή του, ο Άχμεντ καλεί ανοιχτά τον Κιρ Στάρμερ να παραμερίσει και να παραιτηθεί από την ηγεσία των Εργατικών, για το καλό της παράταξης και της χώρας. Η κίνηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς ο Άχμεντ θεωρείται ένας από τους στενότερους συμμάχους του Γουές Στρίτινγκ. Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η παραίτηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί το σύνθημα για την έναρξη της προσπάθειας του Στρίτινγκ να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.

Ο Στάρμερ, η πολιτική τύχη του οποίου δείχνει να κρέμεται από μία κλωστή, εξέφρασε νωρίτερα σήμερα τη βούλησή του να «συνεχίσει να κυβερνά».

Οι πιέσεις στον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος δεν έχουν πάψει να αυξάνονται μετά τη χθεσινή ομιλία του που αποσκοπούσε να δώσει νέα ώθηση στη θητεία του, ύστερα από τις καταστροφικές για τους Εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.

Ενδεικτικό του κλίματος, τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης παραιτήθηκαν σήμερα, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά για την ηγεσία του Στάρμερ.

Πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών στηρίζουν με επιστολή τους τον Κιρ Στάρμερ

Από την άλλη πλευρά, πάνω από 100 βουλευτές των Εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος αυτός να παραιτηθεί, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

«Είχαμε εξαιρετικά δύσκολα εκλογικά αποτελέσματα την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δείχνει ότι πρέπει να εργαστούμε για να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος (...) Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσουμε μια διαδικασία αμφισβήτηση της ηγεσίας», του κόμματος ανέφεραν οι βουλευτές στην επιστολή τους.

Πηγή: skai.gr

