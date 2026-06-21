Η Ουκρανία μεταφέρει τον πόλεμο βαθιά στη Ρωσία: Χτύπημα σε διυλιστήριο στη Σιβηρία

Η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις της βαθιά στη ρωσική επικράτεια, μεταφέροντας τον πόλεμο χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη γραμμή του μετώπου. Η επιβεβαιωμένη επίθεση σε διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Τιουμέν, στη δυτική Σιβηρία, καταδεικνύει τη διεύρυνση των δυνατοτήτων του Κιέβου σε πλήγματα μεγάλης εμβέλειας, με στόχο κρίσιμες ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας, στη δυτική Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η ουκρανική εταιρεία Fire Point έχει αναπτύξει νέα drones μεγάλης εμβέλειας, ικανά να διανύουν περισσότερα από 3.000 χιλιόμετρα, και ότι αυτά έχουν ήδη «αναπτυχθεί με επιτυχία».

Στο νυχτερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον ουκρανικό στρατό για τις ειδικές επιχειρήσεις που, όπως είπε, «έφθασαν στην περιοχή Τιουμέν της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης εγκατάστασης διύλισης πετρελαίου». «Πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα σύνορά μας. Πρόκειται για αποτελεσματική δουλειά», ανέφερε.

Our long-range sanctions have reached Russia’s Tyumen region – another oil-processing facility, over 2,000 kilometers from our state border. An effective strike.



The job was carried out by the new, upgraded FP drones that can now reach targets at distances of 3,000 kilometers.… pic.twitter.com/jmsYjaD1uH — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 20, 2026

Μη επαληθευμένα βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν καπνό και φλόγες να υψώνονται πάνω από εγκατάσταση που φερόταν να είναι το φλεγόμενο διυλιστήριο του Τιουμέν, γνωστό και ως διυλιστήριο Αντιπίνσκι. Ο κυβερνήτης της περιοχής, Αλεξάντρ Μοόρ, υποστήριξε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επιχειρούσαν στο σημείο όπου είχαν πέσει «συντρίμμια drone» - διατύπωση που χρησιμοποιείται συχνά από Ρώσους αξιωματούχους για να υποβαθμίσουν επιτυχημένα ουκρανικά πλήγματα.

⛽️🔥A refinery in Tyumen is on fire.



Authorities insist it has absolutely nothing to do with a drone attack.



And we absolutely believe them.



According to officials, the fire was caused by “a disruption of the technological process” at one of the treatment units.



The Tyumen… pic.twitter.com/2wgw7vHS23 — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) June 6, 2026

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν τη νύχτα του Σαββάτου τερματικό σταθμό πετρελαίου στο Κερτς, στην κατεχόμενη Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και διαδικτυακούς λογαριασμούς που παρακολουθούν την εξέλιξη του πολέμου. Δορυφορικά δεδομένα της NASA κατέγραψαν πυρκαγιά στο λιμάνι του Κερτς, όπου βρίσκεται ο τερματικός σταθμός.

Οι επιθέσεις στην Κριμαία φαίνεται πως εντάσσονται σε ευρύτερο κύμα πληγμάτων κατά ρωσοκρατούμενων στόχων. Σύμφωνα με αναφορές, ηλεκτρικός υποσταθμός στο Μπιλοχίρσκ τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ καταγράφηκαν και άλλες επιθέσεις στη Γεβπατόρια και στη Σεβαστούπολη, τη μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου.

Παράλληλα, η Ρωσία συνέχισε τα πλήγματα κατά ουκρανικών πόλεων. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν το Σάββατο με κατευθυνόμενες βόμβες ολίσθησης τη νοτιοανατολική πόλη Ζαπορίζια, σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 10, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ιβάν Φεντόροφ.

Ο Φεντόροφ δήλωσε ότι στην πόλη σημειώθηκαν εννέα πλήγματα, προσθέτοντας ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κτιρίων που υπέστησαν ζημιές.

Κοντά στα ρωσικά σύνορα, βομβιστική επίθεση σκότωσε έναν άνθρωπο στα περίχωρα της πόλης Σούμι, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Στη νότια περιφέρεια της Χερσώνας, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν ανέφερε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε σε επίθεση με drone σε χωριό βόρεια της ομώνυμης κύριας πόλης της περιοχής.

Στην κεντρική Ουκρανία, τρία παιδιά τραυματίστηκαν όταν η πόλη Πολτάβα δέχθηκε ρωσικό βομβαρδισμό, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Στο Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ρωσικές βόμβες έπληξαν το Σάββατο πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί τουλάχιστον ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν εννέα, μεταξύ των οποίων και ένα εξάχρονο παιδί, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Πηγή: skai.gr

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