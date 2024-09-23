Έρευνα στην Αμερική δείχνει πως ως το 2030 το 45% των γυναικών θα είναι ανύπαντρες και χωρίς παιδιά

Από το 2019 η Morgan Stanley είχε χτυπήσει αυτό το καμπανάκι τονίζοντας πως τα στοιχεία αυξάνονται συνεχώς και πως πλέον οι γεννήσεις δεν καλύπτουν τις απώλειες του ενεργού εργασιακά πληθυσμού και αυτό σε βάθος χρόνου θα είναι ένα τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα.

Πιο συγκεκριμένα, η νέα έρευνα δείχνει πως ο αριθμός των ανύπαντρων γυναικών στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξάνεται κατά 1,2% κάθε χρόνο από το 2018 έως το 2030, σε σύγκριση με αύξηση 0,8% για τον συνολικό πληθυσμό. Αυτό πιθανότατα θα έχει ως αποτέλεσμα το 45% των γυναικών μεταξύ 25 και 44 ετών να είναι ανύπαντρες και άτεκνες έως το 2030.

Η σύγχρονη κοινωνία και τα πρότυπά της ωθούν όλο και περισσότερο τις γυναίκες να δώσουν περισσότερο βάρος στην καριέρα τους και την άνοδό τους στην επαγγελματική πυραμίδα που βραχυπρόθεσμα είναι σίγουρα κάτι πολύ καλό για την οικονομία καθώς οι ελεύθερες γυναίκες με καριέρα έχουν μεγάλη οικονομική άνεση και ξοδεύουν πολλά χρήματα σε ρούχα, καλλυντικά, ταξίδια και διασκέδαση, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι σε λίγα χρόνια –μόλις 6- σχεδόν ο μισός γυναικείος πληθυσμός της Αμερικής θα είναι single και χωρίς παιδιά, μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει αυτό για το μακροπρόθεσμο μέλλον.

Ενώ άλλες έρευνες γύρω από το θέμα που αρχίζει να απασχολεί σοβαρά, εκτός από τους ψυχολόγους και τους ερευνητές, ακόμα και τους οικονομολόγους στην Αμερική, καταδεικνύουν πως οι γυναίκες που παραμένουν άγαμες και χωρίς παιδιά τείνουν να αντιμετωπίζουν θέματα με την ψυχική υγεία και την αυτοπεποίθησή τους.

