Βρετανία: Aκτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους σε πίνακα του Βαν Γκογκ -Δείτε βίντεο

Δύο ακτιβιστές, στην προσπάθειά τους να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για την κλιματική κρίση, «κόλλησαν» τα δάχτυλά τους στο κάδρο ενός πίνακα του Βαν Γκογκ, σε ένα μουσείο του Λονδίνου, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση Just Stop Oil, η οποία μάχεται για να σταματήσει η κατασκευή νέων υποδομών που συνδέονται με τα ορυκτά καύσιμα.

Οι ακτιβιστές επέλεξαν έναν πίνακα του 1889, που τιτλοφορείται «Ανθισμένες ροδακινιές» και εικονίζει ένα τοπίο στη νότια Γαλλία. Το έργο εκτίθεται στην Courtauld Gallery.

«Συγγνώμη απ’ όλον τον κόσμο, δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό, κολλήσαμε σε αυτόν τον πίνακα, αυτόν τον υπέροχο πίνακα, επειδή είμαστε τρομοκρατημένοι για το μέλλον μας», εξήγησε σε ένα βίντεο ο Λούι Μακένι, 21 ετών, ο ένας από τους ακτιβιστές. Ο νεαρός έχει ήδη συλληφθεί 20 φορές και τον χειμώνα έμεινε έξι εβδομάδες στη φυλακή επειδή απέκλεισε, μαζί με άλλους, τον περιφερειακό αυτοκινητόδρομο του Λονδίνου. Τον Μάρτιο διέκοψε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, όταν δέθηκε στα δοκάρια του τέρματος.

BREAKING: Just Stop Oil protesters have glued themselves to a Vincent Van Gogh painting at London's Courtauld Gallery. More follows... pic.twitter.com/5a1ZblKgzu