Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις ζημιές στον αντιδραστήρα του Αράκ μετά την ισραηλινή επίθεση, δημοσίευσε το Αl Jazzera.

Ο αντιδραστήρας πριν την επίθεση, στις 18 Ιουνίου

Ο αντιδραστήρας μετά την επίθεση, στις 19 Ιουνίου

Ο αντιδραστήρας ήταν υπό κατασκευή και το Ιράν είχε ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA στα αγγλικά) ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης τον επόμενο χρόνο, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «η επίθεση στόχευσε το εξάρτημα που προοριζόταν για την παραγωγή πλουτωνίου, προκειμένου να αποτραπεί η αποκατάσταση του αντιδραστήρα και η χρήση του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

Πηγή: skai.gr

