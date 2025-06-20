Λογαριασμός
Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις ζημιές στον αντιδραστήρα του Αράκ μετά την ισραηλινή επίθεση

Ο αντιδραστήρας ήταν υπό κατασκευή και το Ιράν είχε ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας ότι σχεδίαζε να λειτουργήσει τον επόμενο χρόνο

Αράκ

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν τις ζημιές στον αντιδραστήρα του Αράκ μετά την ισραηλινή επίθεση, δημοσίευσε το Αl Jazzera.

Ο αντιδραστήρας  πριν την επίθεση, στις 18 Ιουνίου

Αράκ

Ο αντιδραστήρας μετά την επίθεση, στις 19 Ιουνίου

Αράκ

Ο αντιδραστήρας ήταν υπό κατασκευή και το Ιράν είχε ενημερώσει τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ - IAEA στα αγγλικά) ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει τη λειτουργία της εγκατάστασης τον επόμενο χρόνο, όπως μεταδίδει το The Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «η επίθεση στόχευσε το εξάρτημα που προοριζόταν για την παραγωγή πλουτωνίου, προκειμένου να αποτραπεί η αποκατάσταση του αντιδραστήρα και η χρήση του για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων».

TAGS: Πόλεμος στο Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή Ιράν
