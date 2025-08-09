Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολύνεκρο τροχαίο στη Βραζιλία - Λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό

Τουλάχιστον 11 νεκροί και περισσότεροι από 40 τραυματίες, από τους οποίους οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση

βραζιλια

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό στη Βραζιλία

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο. 

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα  G1. 

Φωτογραφία αρχείου 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βραζιλία Δυστύχημα τροχαίο δυστύχημα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark