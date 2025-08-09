Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σε σφοδρή σύγκρουση ενός λεωφορείου με φορτηγό στη Βραζιλία.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το βράδυ της Παρασκευής (τοπική ώρα) στην κεντροδυτική πολιτεία Μάτο Γκρόσο.

Από τους 40 τραυματίες, οι 12 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα G1.

Φωτογραφία αρχείου

Πηγή: skai.gr

