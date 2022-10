Βραζιλία: Το όλο νόημα tweet του Λούλα μετά τη εκλογική του νίκη - «Νόμιζαν πως με είχαν τελειώσει»

Το πρώτο του tweet μετά την εκλογική του νίκη έκανε ο Ινάσιο Λούλα την ίδια στιγμή που ο Ζαΐχ Μπολσονάρου παραμένει σιωπηλός. Ο νέος πρωθυπουργός της Βραζιλίας άφησε υπονοούμενα προς πάσα κατεύθυνση.

Συγκεκριμένα, έγραψε: «Νόμιζαν ότι είχαν τελειώσει την πολιτική μου ζωή. Ότι με είχαν καταστρέψει. Αλλά είμαι και πάλι εδώ. Σταθερός, δυνατός και παθιασμένος. Δεν υπάρχει τίποτα που θα με κάνει να λυγίσω. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους».

Pensavam que tinham acabado com a minha vida política. Que tinham me destruído. Mas estou aqui outra vez. Firme, forte e apaixonado. Não há nada que vá me fazer esmorecer. Bom dia e boa semana para todos.