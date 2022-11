O Μπολσονάρου παραμένει σιωπηλός μετά την ήττα του- Υποστηρικτές του στήνουν ολοένα περισσότερα οδοφράγματα σε αυτοκινητόδρομους

Δύο ημέρες μετά την νίκη του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα στις προεδρικές εκλογές της Βραζιλίας, ο αντίπαλος του, ο απερχόμενος πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου, συνεχίζει να μην έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση, εγείροντας φόβους ότι δεν θα παραδεχθεί την ήττα του – με υποστηρικτές του να στήνουν ολοένα περισσότερα οδοφράγματα σε πολλές περιοχές της χώρας και ορισμένους να καλούν μέχρι και σε στρατιωτικό πραξικόπημα για να εμποδιστεί η ανάδειξη του Λούλα ως προέδρου της χώρας.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων (PRF) ανακοίνωσε ότι φορτηγατζήδες έχουν αποκλείσει - πλήρως ή μερικώς - αυτοκινητόδρομους σε 271 σημεία της χώρας, στο πλαίσιο διαδηλώσεων κατά της νίκης Λούλα, αποκλεισμοί που έχουν επεκταθεί σε 23 από τις 26 πολιτείες της Βραζιλίας μετά την ήττα Μπολσονάρου. Η αστυνομία τόνισε ότι άλλα 192 οδοφράγματα απομακρύνθηκαν.

