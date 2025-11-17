Βραζιλία: Δολοφονήθηκε αυτόχθονας «υπερασπιζόμενος την περιοχή του»

'Ενας ανδρας ο οποίος ανήκε στη φυλή αυτοχθόνων Γκουαρανί Καϊόουα δολοφονήθηκε χθες τα ξημερώματα στη Βραζιλία σε επίθεση που διέπραξαν βαριά οπλισμένοι άγνωστοι σε τομέα όπου βρίσκονται σε εξέλιξη διενέξεις για τη γη - και ενώ στη χώρα διεξάγεται από την περασμένη εβδομάδα η COP30.

Σύμφωνα με το αυτοχθονικό αποστολικό συμβούλιο (CIMI), οργάνωση που συνδέεται με την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, η επίθεση διαπράχτηκε από «περίπου 20 βαριά οπλισμένους άνδρες», σε προστατευόμενη περιοχή αυτοχθόνων στην Ιγκουατεμί, στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ (κεντροδυτικά).

Ο δολοφονηθείς, ηλικίας 36 ετών σύμφωνα με το CIMI, χτυπήθηκε από «σφαίρα στο κεφάλι» ενώ τραυματίστηκαν άλλα τέσσερα μέλη της φυλής Γκουαρανί Καϊόουα.

«Αυτόχθονας Γκουαρανί Καϊόουα δολοφονήθηκε υπερασπιζόμενος την περιοχή του», ανέφερε μέσω X η υπουργός Αυτοχθόνων Λαών Σόνια Γκουαζαζάρα.

«Όλοι οι θάνατοι είναι απαράδεκτοι», όμως «αυτός καταγράφτηκε ενώ ο κόσμος συζητά και αρχίζει να αναγνωρίζει τη σημασία των αυτοχθόνων λαών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης που απασχολεί την COP30, δείχνοντας ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ανακωχή στον διωγμό των υπερασπιστών του κλίματος», πρόσθεσε η κ. Γκουαζαζάρα.

Σύμφωνα με το υπουργείο, σχηματίστηκε ομάδα εργασίας την 3η Νοεμβρίου για να διαδραματίσει ρόλο μεσολαβητή «σε διενέξεις για εκτάσεις γης στις οποίες εμπλέκονται αυτόχθονες στην πολιτεία Μάτου Γκρόσου ντο Σουλ».

Στη Βραζιλία, οι προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων είναι άβατα, που το κράτος οφείλει να προστατεύει από ανθρώπους που επιδίδονται σε παράνομη υλοτομία ή λαθρεμπόριο ξυλείας, χρυσωρύχους κι ανθρώπους που εκμεταλλεύονται αγροτικές εκτάσεις και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερα κτήματα αποψιλώνοντας δάση.

Ειδικοί θεωρούν τις προστατευόμενες περιοχές των αυτοχθόνων κυματοθραύστη της αποψίλωσης των δασών, που συμβάλλουν κατά συνέπεια στον αγώνα εναντίον της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, καθώς η βλάστηση διαδραματίζει βασικό ρόλο στην απορρόφηση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με έκθεση του CIMI, 211 αυτόχθονες δολοφονήθηκαν το 2024 στη χώρα της νότιας Αμερικής, στην πλειονότητά τους στο πλαίσιο διενέξεων για εκτάσεις γης.

Πηγή: skai.gr

