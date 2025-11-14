Δεκάδες αυτόχθονες διαδηλωτές στη Βραζιλία απέκλεισαν σήμερα την είσοδο του χώρου όπου διεξάγεται η σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30, στην πόλη Μπελέμ του Αμαζονίου, πραγματοποιώντας ειρηνική καθιστική διαμαρτυρία.

Λόγω της διαμαρτυρίας τα μέτρα ασφαλείας εντάθηκαν και σχηματίστηκαν μακρές ουρές αντιπροσώπων οι οποίοι περίμεναν προκειμένου να εισέλθουν στο συγκρότημα, που οικοδομήθηκε στον χώρο ενός παλιού αεροδρομίου.

Οι διαδηλωτές απαιτούν από την κυβέρνηση της Βραζιλίας να σταματήσει όλα τα κυβερνητικά προγράμματα στον Αμαζόνιο, περιλαμβανομένης της εξόρυξης μετάλλων, της υλοτομίας, της εξόρυξης πετρελαίου και της κατασκευής νέων σιδηροδρομικών γραμμών για τη μεταφορά μεταλλευτικών και αγροτικών προϊόντων.

Την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου δεκάδες ιθαγενείς διαδηλωτές κατάφεραν να εισέλθουν στον χώρο που διεξάγεται η COP30 και συγκρούστηκαν με φρουρούς ασφαλείας στην είσοδο. Υπεραμύνθηκαν της δράσης τους αργότερα, λέγοντας ότι ήθελαν να καταδείξουν την απόγνωσή τους στον αγώνα που διεξάγουν για την προστασία των δασών.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα έχει πει πως οι κοινότητες των αυτοχθόνων έχουν κρίσιμο ρόλο στις φετινές διαπραγματεύσεις της COP30.

Οι ΗΠΑ, μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως και ο δεύτερος μεγαλύτερος ρυπαντής, απέχουν για πρώτη φορά από τη σύνοδο αυτή του ΟΗΕ για το Κλίμα.

