Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές επεξεργάζονται σχέδιο νόμου για την επιβολή κυρώσεων σε οποιαδήποτε χώρα συναλλάσσεται με τη Ρωσία.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους, ο Τραμπ τόνισε: «Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις».

Παράλληλα, ανέφερε ότι το μέτρο αυτό ενδέχεται να επεκταθεί και στο Ιράν, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό».

