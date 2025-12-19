Ο Γκουτέρες χαιρετίζει την εκλογή του Ιρακινού Σαλίχ ως Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης να εκλέξει τον Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ, από το Ιράκ, ως νέο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για θητεία πέντε ετών.

Ο κ. Σαλίχ θα διαδεχθεί τον Φ. Γκράντι, από την Ιταλία, στον οποίο ο Γενικός Γραμματέας εξέφρασε την ειλικρινή ευγνωμοσύνη του για την ηγεσία του και τις ακούραστες προσπάθειές του στην προστασία προσφύγων, εκτοπισμένων και ανιθαγενών.

Ο νέος επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Μπαρχάμ Άχμεντ Σαλίχ

Έχοντας υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Ιράκ (2018-2022) και διαθέτοντας καριέρα άνω των τριών δεκαετιών στη δημόσια διοίκηση στο Ιράκ και στην Περιφέρεια του Κουρδιστάν, ο κ. Σαλίχ φέρνει μαζί του υψηλού επιπέδου διπλωματική, πολιτική και διοικητική εμπειρία. Το υπόβαθρό του περιλαμβάνει συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, καθώς και μια ουσιαστική οπτική και εμπειρία σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστικής δράσης, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής του εμπειρίας ως πρόσφυγας, διαπραγματευτής κρίσεων και αρχιτέκτονας εθνικών μεταρρυθμίσεων.

Διετέλεσε δύο φορές Πρωθυπουργός της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν (2001-2004, 2009-2012) και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Ιράκ (2004-2009), ενώ παράλληλα άσκησε καθήκοντα Υπουργού Προγραμματισμού (2004-2006). Διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην ανοικοδόμηση και οικονομική ανάκαμψη του Ιράκ μετά το 2003, συμπεριλαμβανομένης της διαπραγμάτευσης του International Compact with Iraq με τα Ηνωμένα Έθνη και την Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο κ. Σαλίχ υπηρετεί σήμερα ως Senior Fellow στο Belfer Center for Science and International Affairs της Harvard Kennedy School στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και ως Leadership Fellow στο Middle East Institute στην Ουάσιγκτον.

Ως ιδρυτής και Πρόεδρος του American University of Iraq, Sulaimani (AUIS), ο κ. Σαλίχ είναι κάτοχος διδακτορικού (PhD) στη Στατιστική και στις Εφαρμογές Υπολογιστών στην Μηχανική από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού (BSc) από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. Εκτός από τη μητρική του κουρδική και αραβική, μιλά άπταιστα αγγλικά.

