Οκτώ μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, ο ιστότοπος του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση και οι διακομιστές του δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση σήμερα και ο λογαριασμός της Μαρίν Λεπέν στην πλατφόρμα Χ χακαρίστηκε, εμφανίζοντας μια διαφήμιση ενός κρυπτονομίσματος που φέρει το όνομά της.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα, την οποία ανέλαβε το τμήμα καταπολέμησης της εγκληματικότητας στο διαδίκτυο.

Στον επίσημο ιστότοπο της Εθνικής Συσπείρωσης, στο οργανόγραμμα του κόμματος, το κεφάλι της Λεπέν αντικαταστάθηκε από μια… γάτα στα χρώματα της αλγερινής και της μαροκινής σημαίας. Ο λογαριασμός της στο Χ εμφάνιζε ένα μήνυμα, στα αγγλικά, που καλούσε τους υποστηρικτές της να επενδύσουν, για πατριωτικούς λόγους, σε ένα μυστηριώδες κρυπτονόμισμα, το $LEPEN ώστε η Γαλλία «να μην παραχωρήσει τη μοίρα της σε άλλους».

Το μήνυμα διαγράφηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Τη Δευτέρα, σε ένα φόρουμ είχε αναρτηθεί ένα μήνυμα «ανάληψης ευθύνης» για την κλοπή προσωπικών δεδομένων των μελών της Εθνικής Συσπείρωσης. Συνοδευόταν από την πρόταση πώλησης των δεδομένων αυτών και κατέληγε με τη φράση «Ζήτω η Ανυπότακτη Γαλλία», δηλαδή το όνομα του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς.

Σύμφωνα πάντως με την Εθνική Συσπείρωση, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει ότι έγινε μαζική κλοπή δεδομένων των μελών του.

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος French Breaches, ένας εκ των διαχειριστών του οποίου ήρθε σε επαφή με τον «κυβερνοπειρατή», ανέφερε ότι στις πληροφορίες που διέρρευσαν περιλαμβάνονται διευθύνσεις, αριθμοί μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, ταυτότητας και διαβατηρίων. Ο δράστης δεν δημοσιοποίησε κάποιο δείγμα των κλεμμένων δεδομένων, όπως συμβαίνει, όμως ο διαχειριστής του French Breaches είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε ο ίδιος στοιχεία που επιβεβαιώνουν την κλοπή, όπως για παράδειγμα φωτογραφίες ταυτότητας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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