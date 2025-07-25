Τηλεφωνική επικοινωνία Στάρμερ - Ζελένσκι: «Συμφώνησαν για τη σημασία του ρόλου των ανεξάρτητων θεσμών κατά της διαφθοράς»

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, είχε την Πέμπτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά την οποία επιβεβαίωσε την «ακλόνητη υποστήριξη» του Ηνωμένου Βασιλείου προς το Κίεβο.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συνεχή βρετανική βοήθεια και τις νέες κυρώσεις που επιβλήθηκαν αυτή την εβδομάδα, χαρακτηρίζοντάς τες ζωτικής σημασίας για την αποδυνάμωση της πολεμικής μηχανής του Πούτιν. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη οι διεθνείς εταίροι να συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση προς τη Μόσχα.

«Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την ακλόνητη υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου προς την Ουκρανία και οι ηγέτες συμφώνησαν για τη σημασία του ρόλου των ανεξάρτητων θεσμών κατά της διαφθοράς στην καρδιά της δημοκρατίας της Ουκρανίας», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στρίτ.

Τόσο ο Στάρμερ όσο και ο Ζελένσκι υπογράμμισαν την επιτακτική ανάγκη ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσει σε μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, «για να υπάρξει δίκαιη και διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία», όπως τόνισαν χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

